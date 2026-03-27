Written by Marzo 27, 2026 11:17 am Pisa, Attualità

Calambrone, sospensione idrica il 31 marzo per lavori sulla rete

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PISA- Acque informa che martedì 31 marzo, dalle ore 8.30 alle 14, sarà sospesa l’erogazione idrica a Calambrone, nel comune di Pisa, per consentire interventi sulla rete.

Le vie interessate dal disservizio sono via De André, via dei Platani e via Porcari.

Al momento della riattivazione del servizio potranno verificarsi temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a risolversi in breve tempo.

In caso di condizioni meteo avverse, i lavori saranno posticipati a mercoledì 1° aprile con le stesse modalità.

Per ulteriori informazioni o aggiornamenti è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

FOTO DI ARCHIVIO.

Last modified: Marzo 27, 2026
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