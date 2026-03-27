Calambrone, sospensione idrica il 31 marzo per lavori sulla rete

PISA- Acque informa che martedì 31 marzo, dalle ore 8.30 alle 14, sarà sospesa l’erogazione idrica a Calambrone, nel comune di Pisa, per consentire interventi sulla rete.
Le vie interessate dal disservizio sono via De André, via dei Platani e via Porcari.
Al momento della riattivazione del servizio potranno verificarsi temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a risolversi in breve tempo.
In caso di condizioni meteo avverse, i lavori saranno posticipati a mercoledì 1° aprile con le stesse modalità.
Per ulteriori informazioni o aggiornamenti è possibile contattare il numero verde 800 983 389.
FOTO DI ARCHIVIO.Last modified: Marzo 27, 2026