Nuovo medico di famiglia nell’area Cascina–Valdera: incarico al dottor Pietro Casini

Written by Redazione• 11:22 am• Attualità, Attualità, Cascina, Pontedera

PISA- Nell’ambito territoriale che comprende Cascina, Crespina Lorenzana, Fauglia e Orciano Pisano è stata disposta, a partire da mercoledì 1° aprile 2026, l’iscrizione negli elenchi dei medici di ruolo unico di assistenza primaria (Ruap) del dottor Pietro Casini.

Per effettuare la scelta o il cambio del medico di famiglia o del pediatra è consigliato l’utilizzo dei servizi online, accessibili da computer, smartphone o tablet, evitando così la necessità di recarsi agli sportelli e consentendo una gestione più rapida e flessibile.

Il servizio è disponibile attraverso:

il portale regionale (cambiomedico.sanita.toscana.it);

il portale Open Toscana;

l’app Toscana Salute;

i Totem PuntoSi;

richiesta tramite email;

modulo online dedicato.

Resta comunque possibile effettuare la scelta anche recandosi agli sportelli al pubblico presenti sul territorio.

Last modified: Marzo 27, 2026