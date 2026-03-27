Written by Marzo 27, 2026 11:22 am Attualità, Attualità, Cascina, Pontedera

Nuovo medico di famiglia nell’area Cascina–Valdera: incarico al dottor Pietro Casini

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PISA- Nell’ambito territoriale che comprende Cascina, Crespina Lorenzana, Fauglia e Orciano Pisano è stata disposta, a partire da mercoledì 1° aprile 2026, l’iscrizione negli elenchi dei medici di ruolo unico di assistenza primaria (Ruap) del dottor Pietro Casini.

Per effettuare la scelta o il cambio del medico di famiglia o del pediatra è consigliato l’utilizzo dei servizi online, accessibili da computer, smartphone o tablet, evitando così la necessità di recarsi agli sportelli e consentendo una gestione più rapida e flessibile.

Il servizio è disponibile attraverso:

  • il portale regionale (cambiomedico.sanita.toscana.it);
  • il portale Open Toscana;
  • l’app Toscana Salute;
  • i Totem PuntoSi;
  • richiesta tramite email;
  • modulo online dedicato.

Resta comunque possibile effettuare la scelta anche recandosi agli sportelli al pubblico presenti sul territorio.

Last modified: Marzo 27, 2026
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