Nuovo medico di famiglia nell’area Cascina–Valdera: incarico al dottor Pietro Casini

PISA- Nell’ambito territoriale che comprende Cascina, Crespina Lorenzana, Fauglia e Orciano Pisano è stata disposta, a partire da mercoledì 1° aprile 2026, l’iscrizione negli elenchi dei medici di ruolo unico di assistenza primaria (Ruap) del dottor Pietro Casini.
Per effettuare la scelta o il cambio del medico di famiglia o del pediatra è consigliato l’utilizzo dei servizi online, accessibili da computer, smartphone o tablet, evitando così la necessità di recarsi agli sportelli e consentendo una gestione più rapida e flessibile.
Il servizio è disponibile attraverso:
- il portale regionale (cambiomedico.sanita.toscana.it);
- il portale Open Toscana;
- l’app Toscana Salute;
- i Totem PuntoSi;
- richiesta tramite email;
- modulo online dedicato.
Resta comunque possibile effettuare la scelta anche recandosi agli sportelli al pubblico presenti sul territorio.Last modified: Marzo 27, 2026