Buscemi e Morelli nominati Assessori alla Gentilezza

PISA- Nei Comuni di Pisa e Pontedera sono stati nominati due Assessori alla Gentilezza: Riccardo Buscemi ed Elisa Morelli, che hanno aderito alla Rete degli Assessori alla Gentilezza nell’ambito del progetto nazionale Costruiamo Gentilezza.

Questa scelta conferma l’impegno della provincia di Pisa nel promuovere un modello amministrativo che pone bambini e ragazzi al centro della vita comunitaria, riconoscendoli come protagonisti nella costruzione di relazioni positive e nella diffusione di buone pratiche di partecipazione.

Gli Assessori collaboreranno con scuole, famiglie e associazioni per sviluppare azioni condivise di gentilezza, finalizzate a rendere i territori più accoglienti, collaborativi e attenti al benessere collettivo.

Il progetto nazionale Costruiamo Gentilezza metterà a disposizione strumenti, percorsi formativi e una rete attiva su tutto il territorio italiano, favorendo lo scambio di esperienze e il consolidamento delle pratiche virtuose.

