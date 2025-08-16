Muore a 20 anni la giovane palestinese arrivata da Gaza per curarsi: Giani e Bezzini rinnovano l’appello alla pace

Written by admin• 4:55 pm• Pisa, Attualità, Politica

PISA – “Accogliamo con profondo dolore la notizia della morte, a Pisa, della giovane palestinese arrivata da Gaza soltanto poche ore fa per ricevere cure nell’ambito dell’operazione umanitaria avviata dallo Stato italiano a sostegno dei civili vittime del conflitto tra Israele e Hamas. Aveva appena vent’anni e all’ospedale di Cisanello è stata sottoposta a un estremo tentativo di salvarle la vita. In questo momento di grande tristezza ci stringiamo con sincera vicinanza e affetto alla famiglia, ai parenti e agli amici della ragazza. Rinnoviamo con forza il nostro appello alla pace: chiediamo a Israele di fermare il genocidio in corso e alla comunità internazionale di compiere un passo decisivo verso il riconoscimento dello Stato di Palestina“.

Lo dichiarano congiuntamente il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e l’assessore regionale al Diritto alla Salute, Simone Bezzini, dopo la notizia del decesso della giovane, giunta a Cisanello in condizioni gravissime a causa della malnutrizione.

Last modified: Agosto 17, 2025