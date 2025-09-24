Summer School Domus Mazziniana: due giorni di storia italiana tra Italia e Regno Unito

Written by admin• 12:03 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Si apre giovedì 25 settembre alle 09.30 presso la Domus Mazziniana la Summer School organizzata congiuntamente dall’ASMI – Association for the Study of Modern Italy, principale associazione britannica dedicata alla storia dell’Italia moderna e contemporanea – e dalla stessa Domus Mazziniana.

Per due giorni, giovani studiose e studiosi dall’Italia e dal Regno Unito si confronteranno sulla storia italiana degli ultimi due secoli e mezzo.

Nel pomeriggio di giovedì 25, alle 16.30, si terrà una tavola rotonda sulla figura dello storico italo-britannico Paul Ginsborg, visibile anche sui canali social della Domus Mazziniana. Interverranno: John Foot, presidente ASMI; Stephen Gundle, Università di Warwick e curatore, insieme a Foot, del volume Paul Ginsborg and the Historiography of Modern Italy; Alberto Mario Banti, Università di Pisa e membro del comitato scientifico della Domus; Giovanni Contini, Istituto Storico della Resistenza di Pistoia; Phil Cooke, già presidente ASMI e docente University of Strathclyde; Silvia Alessandri, già vicedirettrice della Biblioteca Nazionale di Firenze.

L’accesso ai seminari e alla tavola rotonda è libero.

Info: eventi@domusmazziniana.it – tel. 050 24174

