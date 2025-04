Boxe. Sabato 19 aprile il quarto Memorial Piero del Papa. Il clou sarà Ademaj – Ferko

Written by Antonio Tognoli• 12:24 pm• Pisa, Sport

PISA – Domenica 19 aprile al Palasport di Pisa andrà in scena per il quarto anno consecutivo il Memorial Del Papa di pugilato.



La Pugilistica Galileo Galilei porta avanti la ormai consueta programmazione sospinta sempre da un folto pubblico, che non vede il momento che si esibiscano i propri concittadini. Un lieto omaggio a Piero Del Papa che, ricordiamo per i più giovani è stato campione della Pugilistica Galilei con la quale ha trascorso tutta la sua carriera sia dilettantistica, in cui si è laureato campione d’Italia, sia professionistica in cui è arrivato sul tetto d’Europa, finendo addirittura a diventare sfidante mondiale.

L’evento avrà inizio alle ore 16:30 con dieci incontri di pugilato olimpico, in cui saranno impegnati alcuni pugili della San Giuliano Boxing Team, tra cui il talentino Alessia Mostarda di soli 14 anni e i portacolori della società di casa, tra cui Federica Pardini attesa ad un annata da protagonista, affronterà come consuetudine una dura avversaria con oltre 50 match, dalla quale è stata già battuta due volte, vediamo se con la forza del pubblico di casa riuscirà a capovolgere i due risultati precedenti. Ci saranno inoltre le prestazioni dei fratelli Marocchini Simone peso Massimo e Samuele Superwelter, di Gabriel Gazzoli e Giorgio Albergo.



Il momento clou della serata sarà dedicato al match professionistico di Marvin Ademaj della San Giuliano Boxing Team, un match che si prospetta esplosivo al confronto del suo avversario forte di tre vittorie per ko , da Grugliasco (TO) David Ferko pugile imbattuto con un grande fisico e di cui si dice un gran bene. Vedremo se il nostro Marvin pugile vero che mai ha affrontato mestieranti saprà venir a capo di questo avversario dotato di grande potenza, noi siamo sicuri che con la sua grande tecnica Marvin esalterà il pubblico presente in un combattimento da ricordare negli anni a venire.



Chi vincerà farà un enorme balzo nelle classiche dei mediomassimi, dunque un match che testerà le ambizioni di entrambi e che si annuncerà già cruciale per il proseguo della carriera di entrambi i pugili. Ovviamente i nostri ragazzi hanno bisogno del calore e dell’incitamento del pubblico di Pisa in una giornata di festa. L’organizzazione ricorda che i biglietti sono disponibili presso il botteghino del Palazzetto.



Last modified: Aprile 14, 2025