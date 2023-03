Bonsangue: “Tenere alta l’attenzione sui diritti delle donne, troppo spesso, purtroppo, violati”

Scritto da admin• 2:18 pm• Pisa, Politica, Tutti

PISA – “Il nostro assessorato – afferma la vicesindaco Raffaella Bonsangue – ha svolto in questi anni un lavoro di consolidamento della partecipazione delle associazioni già da tempo impegnate in città, per favorire l’effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità tra i cittadini, per la promozione di condizioni di pari opportunità e per la rimozione degli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta”.

“Noi, come amministratori, ci stiamo impegnando in questa battaglia culturale. Il nostro pensiero va, in particolare, alle donne ucraine, afgane ed iraniane che vedono violati i propri diritti fondamentali: il diritto alla vita, all’integrità fisica, alla libertà, al proprio futuro e a quello delle proprie famiglie. Nessun tipo di sopruso o discriminazione nei confronti delle donne dovrà più essere tollerato: non dimentichiamolo”.

Last modified: Marzo 8, 2023