Bologna – Pisa. fischia Abisso di Palermo

PISA – Il responsabile della CAN Serie A e B Gianluca Rocchi ha ufficializzato le designazioni arbitrali relative alla 6° giornata del Campionato Serie A ENILIVE. Questi i designati per la gara Bologna-Pisa in programma domenica 5 ottonbre 2025 (ore 15.00) allo Stadio “Dall’Ara”.
Arbitro. Rosario Abisso (Palermo)
1° Assistente. Valerio Vecchi (Lamezia Terme)
2° Assistente. Vittorio Di Gioia (Nola)
4° Ufficiale. Giuseppe Collu (Cagliari)
Var. Francesco Meraviglia (Pistoia)
Avar. Manuel Volpi (Arezzo)