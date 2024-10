Boicotta Israele di Pisa: “Vietata la manifestazione pro-Palestina a Roma, polemiche sulle motivazioni e libertà di espressione”

Scritto da admin• 3:58 pm• Attualità, Pisa

PISA– Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Boicotta Israele di Pisa, relativo al presidio di mercoledì 18 Settembre alle ore 18 in Corso Italia, 2 (fronte Banca di CR di Firenze).

“La Questura di Roma ha vietato la manifestazione nazionale a sostegno della Palestina, prevista per sabato 5 ottobre, dopo pressioni da parte di giornali di destra e delle comunità ebraiche. Le associazioni palestinesi promotrici dell’evento hanno ricevuto la notifica del divieto, giustificato con la motivazione che i messaggi promozionali dell’iniziativa non sarebbero compatibili con il diritto di manifestare pacificamente. Questa decisione, che solleva preoccupazioni sul fronte repressivo, è stata discussa durante un Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. Secondo il Coordinamento pisano per il boicottaggio di Israele, la pressione delle lobby sioniste avrebbe influenzato il provvedimento. Il divieto alla manifestazione pone una questione fondamentale sul rispetto delle libertà politiche e di espressione, che, secondo i critici, vengono ora definite dalla stampa di destra e dai sionisti. Il Coordinamento pisano ha dichiarato che rispetterà le decisioni degli organizzatori e parteciperà comunque alla mobilitazione prevista per quel giorno, invitando a continuare il boicottaggio di Israele, in risposta ai recenti attacchi in Palestina e Libano.”, conclude il comunicato.

