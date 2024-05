Bloccata la Linea 4 a Pisa: Autolinee Toscane valuta azione legale per interruzione di servizio

Scritto da admin• 3:05 pm• Pisa, Attualità, Cronaca, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Autolinee Toscane informa di aver incaricato i propri legali di valutare i presupposti per intraprendere un’azione di risarcimento danni per interruzione di pubblico servizio nei confronti del proprietario dell’auto che, parcheggiata in sosta vietata, ha bloccato la Linea bus 4 TPL, costringendo l’azienda a deviare gli altri bus su percorsi alternativi.

L’incidente è avvenuto sabato 25 maggio 2024 nel comune di Pisa, in via Cuoco, dove un’auto parcheggiata in zona vietata ha impedito al bus della Linea 4 (da Stazione a I Passi) di manovrare per immettersi in via De Santis.

Il bus è rimasto bloccato dalle ore 16:50 alle ore 18:10. Per garantire comunque il servizio TPL, Autolinee Toscane ha dovuto deviare i bus lungo percorsi alternativi fino alle 18:29, quando la situazione è tornata alla normalità grazie all’intervento della Polizia Municipale di Pisa, permettendo il ripristino del regolare servizio di TPL.

Last modified: Maggio 27, 2024