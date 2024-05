Incontro su Calcio Giovanile e Fair Play a Palazzo Gambacorti: presentazione dei Progetti “La Partita Applaudita” e “Cari Genitori”

Scritto da admin• 3:04 pm• Pisa, Eventi/Spettacolo

PISA – Martedì 28 maggio alle ore 21, l’amministrazione comunale, in collaborazione con “Calcio fair play Toscana”, organizza un incontro nella sala delle Baleari a Palazzo Gambacorti per discutere di calcio giovanile e fair play. Durante l’evento verranno presentati i progetti “La partita applaudita” e “Cari genitori”.

L’incontro è aperto a allenatori, responsabili delle società sportive, genitori di giovani calciatori e appassionati del settore. L’obiettivo è sensibilizzare i partecipanti sull’importanza di ridurre aspettative, tensioni e pressioni sugli atleti, promuovendo valori come inclusione, aggregazione ed etica, nonostante la risonanza mediatica e gli interessi legati al calcio.

Verrà proposto un codice deontologico per le società sportive, che potranno decidere di adottare. Sarà inoltre illustrato “La partita applaudita”, un evento in cui i genitori applaudono tutti i calciatori in campo, sperimentando così un modo di vivere la partita senza eccessi. La passione per lo sport è fondamentale, ma va gestita con attenzione per proteggere i giovani atleti.

Interverranno l’assessore allo sport del Comune di Pisa, il presidente della provincia di Pisa e il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti Toscana Paolo Mangini. Chi non potrà partecipare potrà seguire l’incontro in diretta sulla pagina Facebook di “Calciopiù settimanale sportivo”.

Last modified: Maggio 27, 2024