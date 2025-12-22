Agli Arsenali Repubblicani la grande mostra su Antonio Ligabue: a Pisa “Il ruggito dell’anima”

Written by admin• 6:01 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Agli Arsenali Repubblicani di Pisa apre dal 26 dicembre 2025 al 10 maggio 2026 la mostra “Ligabue. Il ruggito dell’anima”, dedicata ad Antonio Ligabue nel sessantesimo anniversario della sua scomparsa.

L’esposizione, prodotta da Artika con la direzione artistica di Beside Arts, è curata da Mario Alessandro Fiori e realizzata con il patrocinio del Comune di Pisa e della Fondazione Augusto Agosta Tota per Antonio Ligabue. In mostra oltre 80 opere tra dipinti, disegni e sculture che raccontano la forza espressiva e il tormento interiore di uno dei protagonisti più originali del Novecento italiano.

Il percorso mette al centro i temi più iconici dell’artista: il mondo animale, gli autoritratti e le scene cariche di tensione emotiva, restituendo al pubblico un racconto intenso e immediato, capace di parlare a visitatori di tutte le età.

Per il sindaco Michele Conti, la mostra rappresenta «un progetto di assoluto rilievo nazionale che rafforza il ruolo degli Arsenali Repubblicani come polo culturale stabile della città». L’assessore alla cultura Filippo Bedini sottolinea come l’arrivo di Ligabue segni «un salto di qualità nell’offerta espositiva pisana e un punto di partenza per nuovi grandi eventi culturali».

Sede: Arsenali Repubblicani, Pisa

Date: 26 dicembre 2025 – 10 maggio 2026

