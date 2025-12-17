Bilancio comunale, La Città delle Persone boccia previsione e Dup: “Mancano novità, cresce il peso su famiglie e servizi”

Written by admin• 8:46 am• Pisa, Politica

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del gruppo consiliare de La Città delle Persone.

Giudizio fortemente critico da parte dei consiglieri comunali de La Città delle Persone Paolo Martinelli, Emilia Lacroce e Gianluca Gionfriddo sul Bilancio di previsione e sul Documento unico di programmazione, al centro della maratona consiliare iniziata oggi.

Secondo il gruppo, il bilancio “appare solido nella forma ma privo di elementi di reale discontinuità”, riproponendo riforme già annunciate in passato e oggi portate avanti in modo intermittente, senza una visione capace di affrontare disuguaglianze sociali, fragilità educative e sfide urbanistiche della città.

Nel mirino l’aumento dell’indebitamento e degli oneri finanziari, il ricorso alle alienazioni patrimoniali per circa 20 milioni di euro considerate “un’illusione contabile”, la perdita di progressività dell’addizionale Irpef e una gestione dell’imposta di soggiorno ritenuta poco trasparente. Critiche anche alla conferma di livelli elevati della Tari e agli aumenti accumulati negli ultimi anni su varie tariffe comunali.

Il gruppo segnala inoltre carenze di risorse su scuola, sociale, politiche per il lavoro, partecipazione e sicurezza urbana, con particolare riferimento ai posti nei nidi, al numero di assistenti sociali e all’assenza di fondi comunali per politiche giovanili e occupazionali.

Annunciata la presentazione di circa cento emendamenti e una decina di ordini del giorno, che riguarderanno tra l’altro nidi e personale educativo, progressività fiscale, sicurezza urbana, contrasto all’azzardopatia, case di comunità, affitti brevi e riqualificazione di Porta a Mare.

“Il bilancio deve essere uno strumento di giustizia sociale e di futuro per la città – concludono i consiglieri – non solo un esercizio contabile”.

Last modified: Dicembre 17, 2025