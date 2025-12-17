Trapani (PD): “Bilancio comunale: il PD presenta 170 emendamenti per una Pisa più giusta e più curata”

Written by admin• 8:50 am• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Matteo Trapani – Capogruppo PD in Consiglio comunale Pisa.

“Il Consiglio comunale di Pisa ha avviato la discussione sul bilancio, un atto che definisce la visione della città e le priorità che l’amministrazione sceglie di finanziare. Per questo, come Partito Democratico, abbiamo presentato oltre 170 emendamenti: non un esercizio di testimonianza, ma una proposta alternativa, concreta e riconoscibile per costruire una Pisa più giusta, più viva e più curata. Le nostre proposte rimettono al centro la cura e i servizi, perché la città ha bisogno di un salto di qualità nell’assistenza alla persona e nelle politiche sociali: più presenza pubblica, più strumenti per i soggetti fragili, più risposte per chi rischia di restare indietro. In ambito culturale chiediamo una programmazione stabile, diffusa e partecipata, che coinvolga artisti e realtà locali. La cultura non può essere un capitolo marginale né un terreno per iniziative opache o di parte, ma un motore di identità, partecipazione e lavoro.“

Prosegue Trapani: “Per commercio e turismo proponiamo un centro più vivo e abitato e periferie dove i negozi di vicinato possano rimanere aperti, continuando a rappresentare un presidio economico e sociale. Ogni saracinesca che chiude è una sconfitta, perché senza prossimità e servizi cresce l’insicurezza. Abbiamo inoltre presentato emendamenti dedicati al verde e agli spazi pubblici, all’accesso alla casa, alla manutenzione delle infrastrutture nei quartieri, per superare disuguaglianze territoriali e impedire che esistano aree di “serie A” e “serie B”. Proposte specifiche riguardano anche scuola, contrasto all’illegalità attraverso politiche integrate e una fiscalità più equa, che non gravi sempre sulle stesse categorie.“.

“Adesso la responsabilità passa alla maggioranza: può scegliere di blindare il bilancio o di entrare nel merito per migliorarlo. Noi abbiamo messo sul tavolo una visione diversa di città e la porteremo avanti in Consiglio con serietà e determinazione.“, conclude il comunicato stampa.

