Bientina, torna “Befane e Befanotti in azione”: il 6 gennaio la quarta edizione

BIENTINA – Il 6 gennaio 2026 a Bientina torna la festa dell’Epifania con la 4ª edizione di “Befane e Befanotti in azione”, evento organizzato dalla Pro Loco Bientina con il patrocinio del Comune.
Il programma prenderà il via alle 15.30 in piazza Vittorio Emanuele II, con il ritrovo di famiglie e bambini. Alle 16.00 è prevista la sfilata della “Mega Calza” lunga 50 metri, che accompagnerà i partecipanti fino al Paladoriano presso il campo sportivo.
Alle 16.45 andrà in scena il musical “In quel tempo a Betlemme – Il canto della Natività”, interpretato dal Coro Arcobaleno. Al termine dello spettacolo, saranno distribuite le calze ai bambini presenti.
Tra le 18.00 e le 18.30 si terrà l’estrazione della Lotteria della Befana. I biglietti possono essere acquistati durante l’evento o presso la sede della Pro Loco, sotto le logge del Comune, ogni giovedì dalle 17.00 alle 19.00. Durante la manifestazione saranno disponibili anche punti ristoro.
In caso di pioggia, l’evento si svolgerà direttamente al Paladoriano.Last modified: Gennaio 2, 2026