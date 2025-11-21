Bice Del Giudice racconta 5 anni da Assessora e guarda al futuro: appuntamento sabato 29 all’Euro Hotel

Written by admin• 12:31 pm• Cascina, Attualità, Politica

CASCINA – Sabato 29 novembre, alle ore 10.30 all’Euro Hotel di Viale Europa 6 a Cascina, Bice Del Giudice presenterà pubblicamente un resoconto di questi 5 anni da assessora alla Cultura e al Commercio del Comune di Cascina, in rappresentanza della lista civica “Per Voi”.

“Sono stati cinque anni molto intensi – spiega Del Giudice – iniziati con la pandemia, che ha sconvolto il mondo e le nostre comunità. Ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo lavorato incessantemente insieme ai cittadini, alle associazioni e a tutta la comunità cascinese, raggiungendo obiettivi importantissimi. Siamo partiti da zero come movimento civico e cinque anni dopo siamo ancora qui, con un’esperienza amministrativa alle spalle e con tante idee per il futuro. Molte persone si stanno unendo a questo progetto e questa vicinanza di intenti e obiettivi mi onora molto, facendomi sentire ancora più forte il senso della responsabilità del progetto. Sabato – conclude Del Giudice – sarà un momento di restituzione e racconto di quanto fatto in questi anni, durante i quali non mi sono mai sottratta all’ascolto e al confronto, certa che per chi rappresenta un’istituzione sia doveroso esserci. Ci sarò anche sabato, per ripercorrere insieme le tappe salienti di questi 5 anni, in un momento di rilancio e prospettiva, verso il futuro che vogliamo costruire per Cascina e per i cascinesi”. L’evento è libero e aperto alla cittadinanza.

