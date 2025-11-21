Shanghai Ranking 2025: Unipi brilla in 24 discipline, Veterinaria nella Top 25 mondiale

PISA – L’Università di Pisa si conferma tra gli atenei più competitivi a livello internazionale nella nuova edizione dello Shanghai Ranking – Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) 2025, che analizza oltre 1.900 università nel mondo in 57 discipline dei settori scientifico, ingegneristico, medico, sociale e delle scienze della vita.
Per il 2025 l’Ateneo è presente in 24 discipline. Spiccano in particolare:
- Scienze veterinarie: 25° posto mondiale e 2° in Italia.
- Robotica: esordio nel ranking con un eccellente 29° posto globale e 2° in Italia.
- Matematica: fascia 76–100 nel mondo e 2° in Italia, insieme al Politecnico di Milano, alla Sapienza e all’Università di Torino.
- Scienze dell’Energia: 1° posto in Italia (con i Politecnici di Milano e Torino) e fascia 101–150 internazionale.
- Ingegneria aerospaziale e Farmacia: entrambe nella fascia 51–75 mondiale e 5° posizione nazionale.
- Scienze agrarie e Fisica: 7° in Italia e fascia 101–150 a livello mondiale.
Il GRAS misura la qualità della ricerca disciplinare attraverso criteri oggettivi: presenza di Highly Cited Researchers, pubblicazioni su riviste di alto impatto, citazioni scientifiche, collaborazioni internazionali e premi accademici ricevuti dai docenti.
Questi risultati confermano il ruolo di primo piano dell'Università di Pisa nel panorama della ricerca internazionale.