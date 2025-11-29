Primavera 2. Il Pisa raggiunge il Palermo nei minuti finali e mantiene il secondo posto

PISA – Con un gol di Ribechini a due minuti dalla fine i giovani nerazzurri guidati da mister Innocenti agguantano un punto meritato sul campo del Palermo che si era portato in vantaggio al 26′ con un rigore di Di Mitri.
Con questo risultato il Pisa Sc mantiene la seconda posizione in classifica a quota 19 a sole tre lunghezze della capolista Empoli che ha battuto (2-0) il Cosenza.
LA NUOVA CLASSIFICA. Empoli 22; PISA 19, Spezia 18, Pescara, Monopoli 17; Bari, Avellino 16; Ternana, Benevento 15; Ascoli 14; Perugia 11; Cosenza 10; Catanzaro 9; Palermo, Salernitana 7; Crotone 4.
PALERMO – PISA 1-1
PALERMO: Balaguss, Nicolosi E., Galletti, Di Gregorio, Hulidov, Rinella, Squillacioti, Grippa, Di Mitri (85′ Avena), Brutto (78′ Terranova), Caruso (59′ Nicolosi M.). A disposizione. Pizzuto, Federico, Brancato, Gamgino, Cracchiolo, Occhione, Ribaudo, Dell’Orzo, Zizzo. All. Del Grosso
PISA: Luppichini, Conti (89′ Barsacchi), Bacciardi (68′ Mazzantini), Malfatti, Bendinelli (46′ Bolognini), Casarosa, Vivace (68′ Mainardi), Cenerini (59′ Ribechini), Tosi, Battistella, Novak. A disposizione. Raigi, Guizzo, Marra, Bernardini, Menicucci, Vitale, Saviozzi. All. Innocenti.
Arbitro. Emanuele Boccuzzo di Reggio Calabria. Assistenti. Pennisi-Ditta.
Reti, 26′ Di Mitri (PA, rig.), 88′ Ribechini (PI)
Note. Ammonito Barsacchi. Espulso Squillacioti al 76′. Recupero 1′ pt; 6′ st.
Foto Ufficio Stampa Pisa ScLast modified: Novembre 30, 2025