Rotary Club Pisa, Giuseppe Turchetti nuovo presidente: passaggio del collare con il sindaco Conti

Written by Redazione• 10:13 am• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

PISA- «Riscoprire la bellezza dello stare insieme per liberare le energie migliori al servizio della comunità e del territorio in cui siamo inseriti, nel solco della tradizione di un club prestigioso e ricco di storia come il Rotary Club Pisa».

Con queste parole il professor Giuseppe Turchetti, docente di economia e prorettore della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, ha salutato il sindaco Michele Conti e le altre autorità intervenute alla cerimonia del Passaggio del Collare, subito dopo aver ricevuto la spilla di presidente del Rotary Club Pisa dal suo predecessore, l’ingegner Paolo Ghezzi.

Un altro giro di ruota ha così scandito il tempo del Rotary Club Pisa che, con i suoi 92 anni di storia, è il più antico club service della città. Con lo stesso slancio di quando fu fondato, nell’aprile del 1934, il “Pisa”, come viene comunemente chiamato, continua a essere un incubatore di idee e progetti a “impatto duraturo”, come ha sottolineato Turchetti citando il motto internazionale dell’annata 2026-2027.

Nel corso della serata Paolo Ghezzi ha ricordato i numerosi service realizzati durante l’ultimo anno: dalla donazione di dieci nuove poltrone per l’ospite di Pisa, diretto dalla dottoressa Angela Gioia, al contest nazionale Scart, che ha consentito di arredare con opere d’arte le sale dell’oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Santa Chiara.

Tra le iniziative ricordate anche i grandi eventi culturali donati alla città, come il concerto nella Cattedrale di Pisa dello scorso 27 gennaio, con protagonisti il Coro dell’Università di Pisa e l’Orchestra Giovanile della Toscana, e l’evento dedicato agli 800 anni del Cantico delle Creature di San Francesco, con la lectio magistralis dell’arcivescovo monsignor Saverio Cannistrà.

Nel corso della cerimonia Ghezzi ha conferito il Paul Harris Fellow, la massima onorificenza del Rotary International, al Coro dell’Università di Pisa, consegnato al maestro Stefano Barandoni, alla Fondazione Teatro Verdi di Pisa, consegnato al presidente Diego Fiorini, al past president Vito Cela e ai soci Fabio Calabrese e Francesco Sani.

Il professor Giuseppe Turchetti sarà affiancato nel corso dell’annata rotariana dal nuovo consiglio direttivo, composto dai vicepresidenti Fabrizio Sainati e Sandro Sgalippa, dal segretario Tommaso Strambi, dal tesoriere Andrea Mattolini, dalla prefetta Giulia Padovani, dai consiglieri Emilia Ghelardi e Massimo Losa, dal past president Paolo Ghezzi e dal presidente incoming Fabio Beltram.

Last modified: Giugno 26, 2026