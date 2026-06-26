Montescudaio Film Fest, cinema sotto le stelle con Susanna Nicchiarelli, Chaplin e Keaton

Written by Redazione• 11:07 am• Montescudaio, Cultura, Cultura, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, Pisa

MONTESCUDAIO- Torna il Montescudaio Film Fest, giunto quest’anno alla sua seconda edizione. Dal 10 al 12 luglio 2026, la suggestiva cornice di Piazzale del Poggiarello a Montescudaio ospiterà tre serate dedicate al cinema d’autore, alla valorizzazione del talento femminile e alla magia del cinema delle origini sonorizzato dal vivo.

Ospite d’onore della manifestazione sarà la regista e sceneggiatrice Susanna Nicchiarelli, protagonista di un “Weekend d’autrice” che accompagnerà il pubblico in un viaggio nel cinema contemporaneo, tra impegno, memoria, politica e sguardo femminile.

Il festival conferma la formula che ne ha segnato il debutto: conferenze con relatori d’eccezione, apericene con prodotti ed eccellenze del territorio e proiezioni sotto le stelle. Per partecipare alle serate è necessaria la prenotazione ai numeri 348 4706748 o 340 7196393.

La serata inaugurale, venerdì 10 luglio, sarà dedicata a “Keaton Vs. Chaplin – Il comico si fa arte”. Alle ore 19 il direttore artistico del festival Marco Frittelli dialogherà con la musicista Gaia Schirò sul cinema di Chaplin e Keaton e sull’evoluzione della musica per il cinema muto. Alle ore 20 seguirà il concerto jazz del trio composto da Gaia Schirò, al pianoforte e canto, Luca Pinelli al sassofono e Leonardo Romeo Borghi al basso e contrabbasso.

Dopo l’apericena delle 20.30, a cura di KOM – Kitchen on the move, alle 21.30 saranno proiettati “The Vagabond” di Charlie Chaplin e, alle 22.30, “Sherlock Jr.” di Buster Keaton. Tra le due proiezioni, alle 22.15, spazio anche al cortometraggio d’animazione “Esca Viva”, scritto e diretto da Susanna Nicchiarelli, che lo presenterà al pubblico.

Sabato 11 luglio il festival entrerà nel vivo del Weekend d’Autrice, con un omaggio ad Agnès Varda. Alle ore 19 l’esperta di cinema Francesca Mennella dialogherà con Susanna Nicchiarelli sul tema della rassegna e sul cinema della grande autrice francese. Dopo l’apericena curata da Montescudaio Rosa, alle ore 21.30 sarà proiettato “Cléo dalle 5 alle 7”, uno dei manifesti della Nouvelle Vague.

Domenica 12 luglio la serata conclusiva sarà dedicata alla produzione artistica e letteraria di Susanna Nicchiarelli, con il titolo “Una visione politica del privato. Il cinema di Susanna Nicchiarelli”. Alle ore 19 la filmmaker e visual artist Sara Sepulcri dialogherà con la regista, che presenterà anche “Paradise City”, il suo primo romanzo pubblicato da Mondadori. Dopo l’apericena firmata da Montescudaio Rosa, alle 21.30 il festival si chiuderà con la proiezione di “Miss Marx”, film dedicato alla figura di Eleanor Marx e al profondo legame tra vita privata e visione politica.

Dopo il successo della prima edizione, svoltasi nel luglio 2025, e della successiva sessione autunnale di novembre, il Montescudaio Film Fest conferma la propria vocazione culturale, puntando su approfondimento, qualità artistica e partecipazione. Ai partecipanti sarà inoltre consegnato in omaggio il Quaderno del MFF, che raccoglie gli interventi degli autori e l’analisi critica dei film presentati nell’edizione 2025.

La proposta di quest’anno intende valorizzare la cine-scrittura e la poetica attraverso due giganti della storia del cinema, Chaplin e Keaton, e approfondire il lavoro di due grandi autrici: Agnès Varda, prima donna a ricevere l’Oscar alla carriera, e Susanna Nicchiarelli.

«Susanna Nicchiarelli – spiega il direttore artistico Marco Frittelli – mette in risalto forti personalità femminili in conflitto fra privato e politica e, nel corso delle due serate a lei dedicate, farà emergere le complesse tematiche del suo cinema confrontandosi prima con la studiosa Francesca Mennella e poi con la filmmaker e visual artist Sara Sepulcri».

«Il Montescudaio Film Fest si conferma un appuntamento culturale di grande valore, capace di coniugare qualità artistica, approfondimento e partecipazione – sottolinea l’assessora alla cultura del Comune di Montescudaio, Daniela Galluzzi –. Questa edizione è caratterizzata da una forte impronta femminile, grazie alla presenza di professioniste che, con competenze e sensibilità diverse, contribuiscono ogni giorno alla crescita del cinema e della cultura».

Last modified: Giugno 26, 2026