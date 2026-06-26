Ponte a Egola, intervento urgente sulla rete idrica: acqua sospesa nella notte tra venerdì e sabato

SAN MINIATO- Acque comunica che, per consentire un intervento urgente sulla rete idrica nel comune di San Miniato, dalla mezzanotte di oggi, venerdì 26 giugno, alle ore 4 di domani, sabato 27 giugno, sarà necessario sospendere l’erogazione idrica a Ponte a Egola.
L’intervento si rende necessario per evitare possibili disagi più prolungati e riguarda la riparazione definitiva degli ultimi guasti verificatisi sulla condotta adduttrice proveniente dalla centrale idrica di Bientina, responsabili delle interruzioni idriche registrate nei giorni scorsi.
Dopo le riparazioni provvisorie effettuate con l’obiettivo prioritario di ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile, i tecnici procederanno ora con gli interventi definitivi. I lavori sono stati programmati in orario notturno proprio per limitare al massimo i disagi agli utenti.
Acque fa inoltre sapere che sono in corso valutazioni tecniche per futuri interventi di sostituzione di alcuni tratti della condotta adduttrice, risultati particolarmente vetusti o sottoposti a maggiori sollecitazioni nei periodi di più elevata domanda d’acqua.
Scusandosi per i disagi, Acque ricorda che per ulteriori informazioni o aggiornamenti è possibile contattare il numero verde 800 983 389.
FOTO DI ARCHIVIO.Last modified: Giugno 26, 2026