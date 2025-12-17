Written by Dicembre 17, 2025 7:44 am Pontedera, Attualità, Eventi/Spettacolo

“Bibliolandia Senza Frontiere”: biblioteche e archivi che includono

PONTEDERAMercoledì 17 dicembre alle ore 17 la Biblioteca Giovanni Gronchi di Pontedera (viale Piaggio 9) ospiterà la presentazione dell’offerta formativa del progetto “Bibliolandia Senza Frontiere: biblioteche e archivi che includono”, un’iniziativa che mette a disposizione della cittadinanza percorsi gratuiti di crescita personale e professionale.

Il progetto, finanziato dal Programma Regionale FSE+ Toscana 2021/2027 – Giovani e Adulti in-formati, coinvolge 17 Comuni della provincia di Pisa e propone un’ampia offerta formativa articolata in 40 corsi, distribuiti in 22 sedi tra biblioteche e archivi. In totale sono previste 149 edizioni per 2.064 ore complessive di formazione, con una durata media di circa 14 ore per ciascun corso.

I percorsi sono stati progettati a partire dai fabbisogni formativi espressi dai Comuni e si rivolgono a tutte le fasce della popolazione: genitori, giovani, donne, anziani, cittadini stranieri e persone in cerca di occupazione. Le tematiche spaziano dalla lotta alla disinformazione e alle fake news alla scrittura creativa, dall’educazione alla genitorialità alla salute e al benessere mentale, fino ai temi dell’invecchiamento attivo.

Le attività formative sono iniziate il 15 maggio 2025 e, entro la fine dell’anno, saranno già state realizzate 20 edizioni. A partire da gennaio 2026 prenderanno il via nuovi corsi in diversi Comuni della rete Bibliolandia, tra cui Pontedera, Cascina, Buti, Santa Maria a Monte, Riparbella, Santa Luce e Crespina. Il progetto si concluderà nel marzo 2027.

L’evento di presentazione, in programma dalle 17.00 alle 19.00, si aprirà con i saluti istituzionali di Arianna Buti, presidente dell’Unione Valdera, Francesco Mori, assessore alla Scuola e Cultura del Comune di Pontedera, e Lucia Curcio, dirigente dell’Area Socio-Educativa dell’Unione Valdera. Seguirà l’illustrazione dell’offerta formativa a cura di Roberto Del Buffa, coordinatore della Rete Bibliolandia. Interverranno inoltre Luigi Lippi e Giuseppe Cecconi della Fondazione Don Milani, mentre le letture ad alta voce saranno affidate a Maria Triggiano di Viviteatro. Al termine è previsto un piccolo buffet per i partecipanti.

L’ingresso è libero e non è richiesta iscrizione. L’iniziativa conferma il ruolo delle biblioteche e degli archivi come spazi aperti, inclusivi e accessibili, luoghi di crescita culturale e partecipazione per tutta la comunità.

Per informazioni: Biblioteca Giovanni Gronchi, tel. 0587 299530-31.

