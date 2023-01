“Befana sotto la Torre”: torna al Cus Pisa il torneo internazionale di Hockey Indoor dedicato ai giovani

Scritto da Antonio Tognoli• 4:32 pm• Pisa, Sport/Altro, Tutti

PISA – Nei giorni 6, 7, 8 gennaio torna negli impianti sportivi del Cus Pisa di Via Chiarugi, 5 a Pisa il torneo internazionale di Hockey Indoor “La Befana Sotto la Torre”, manifestazione che vedrà impegnati ben duecento atleti.

Quest’anno siamo giunti alla diciannovesima edizione che vedrà la partecipazione di categorie mister Under 10, Under 14 e Under 16. Hanno dato adesione oltre naturalmente al Cus Pisa padrone di casa Hockey Potenza Picena, USD Moncalvese, HC Lario, HC Pistoia, HC Savona e Real Fortezza Livorno.

LA STORIA. Il torneo è dedicato come ormai dal 2002 anno della prima edizione a Stefano Messerini, giovane atleta che ha perso la vita in un incidente in montagna. Stefano era un 26enne che si stava per laureare, figlio di Mario dal quale ha preso la passione dell’hockey e fratello di Giulio e Pietro, anch’essi appassionati e impegnati nella grande famiglia del Cus Pisa.

IL TORNEO E LE SQUADRE. Le formazioni Under 10 e 12 miste di HC Lario, Real Fortezza, Hc Savona e Cus Pisa se la vedranno in un quadrangolare alla Palestra Lamellare. Il torneo Under 14 vedrà ai nastri di partenza sei squadre. Nel girone A Cus Pisa, Real Fortezza Livorno e Potenza Picena 1, nel girone B Hc Lario, Usd Moncalvese, Potenza Picena 2. Per quanto riguarda il torneo Under 16 misto saranno impegnate Cus Pisa, Hc Pistoia, Usd Moncalvese, Potenza Picena 1, Potenza Picena 2. Domenica 8 gennaio sono previste le semifinali e le finali presso il PalaCus. A seguire le premiazioni.

LA PAROLA AL PRESIDENTE. “Dopo gli anni di stop dovuti alla pandemia con grande soddisfazione riprendiamo il Torneo della Befana per gli hockeysti più giovani – afferma il presidente del Cus Pisa Prof. Stefano Pagliara – fra l’altro sarà il primo torneo dell’anno con cui riparte la stagione Indoor, avremo molte squadre provenienti da tutta Italia. Saranno tre giornate dedicate allo sport e all’hockey in particolare fiore all’occhiello della nostra struttura che ha recentemente ospitato e che ospiterà di nuovo il raduno delle nazionali italiane maschili e femminili impegnate nei prossimi campionati europei Under 21”.

