Servizio Civile al Parco di San Rossore: open day il 2 e 3 aprile per i giovani candidati

Written by Redazione• 12:14 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

PISA- Doppio appuntamento al Parco Regionale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli per presentare le opportunità del Servizio Civile Universale 2026/2027. Giovedì 2 e venerdì 3 aprile sono in programma due open day dedicati ai giovani interessati a partecipare al progetto “Da cittadino a protagonista”.

L’Ente Parco mette a disposizione 16 posti per volontari tra i 18 e i 28 anni, suddivisi tra la Tenuta di San Rossore (12 posti tra Palazzo Rondeau e Palazzo Stalloni) e La Brilla a Massaciuccoli (4 posti). Le domande possono essere presentate fino all’8 aprile.

Le due giornate offriranno ai partecipanti un’esperienza diretta nella natura, alternando attività all’aperto e momenti informativi.

Giovedì 2 aprile ritrovo alle ore 10 alle Cascine Nuove, con escursione nell’area di San Bartolomeo e visita al Centro di Educazione sulla Biodiversità, seguita da un incontro di approfondimento sul progetto e sulle modalità di candidatura.

Venerdì 3 aprile appuntamento alle ore 10 alla Sterpaia, con attività didattica presso il maneggio Equitiamo e successivo spazio dedicato alle informazioni e al supporto per le domande.

L’iniziativa rappresenta un’occasione concreta per conoscere da vicino il progetto, vivere il Parco e valutare un’esperienza formativa a contatto con l’ambiente.

Per partecipare è consigliato un abbigliamento adeguato. Per informazioni: Raffaele Zortea, tel. 347 9021706.

Last modified: Marzo 27, 2026