Beach Soccer serie A. Il Lenergy Pisa debutta contro la Roma a Tirrenia

Written by admin• 5:53 pm• Pisa, Sport

PISA – Il Lenergy Pisa BS debutta a Tirrenia. È tutto pronto alla Puntocuore Beach Arena del Centro Coni per il via alla Poule Scudetto. Dopo la penultima giornata programmata per giovedì pomeriggio, venerdì si chiude la Poule Promozione con le prime sentenze del Campionato di Serie A.

A Tirrenia si assegna il primo trofeo del Campionato di Serie A: la prima classificata infatti festeggerà la promozione in Poule Scudetto 2026, con accesso garantito ai Play-off Scudetto di Cirò Marina. Le squadre classificate dal secondo a quarto posto invece si qualificano ai Play-off Promozione, mentre il fanalino di coda retrocede in Serie B. Calato il sipario sulla Poule Promozione, nel pomeriggio si apre la tre giorni di Poule Scudetto a Tirrenia. Cresce l’attesa per la prima partita in casa del Lenergy Pisa nella storia. Alle ore 17:45 i nerazzurri di Marrucci scendono sulla sabbia per sfidare la Roma, alla ricerca di punti salvezza. Per chi fosse impossibilitato a recarsi alla beach arena, la gara sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Lega Nazionale Dilettanti, con radiocronaca di Punto Radio. Spettacolo garantito nel cuore di una giornata all’insegna del beach soccer, con un programma gare ricco di ben dieci incontri. Un evento imperdibile al CPO di Tirrenia con ingresso gratuito.

Questo il programma gare di venerdì 18 luglio:

Poule Promozione, 9a giornata:

Ore 9:00 Terracina BS – Sakro Crotone BS

Ore 10:15 Naxos BS – Icierre Lamezia BS

Ore 11:30 Sicilia BS – Genova BS

Ore 12:45 Faventia BS – Brancaleone

Ore 15:15 Chiavari BS – Vastese BS

Poule Scudetto, 7a giornata:

Ore 16:30 Happy Car Sambenedettese BS – Napoli BS

Ore 17:45 Roma BS – Lenergy Pisa BS

Ore 19:00 Bologna BS – Farmaè Viareggio BS

Ore 20:15 Città di Milano – Domusbet.tv Catania BS

Ore 21:30 We Beach Catania – Cagliari BS

Last modified: Luglio 18, 2025