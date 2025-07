Classifica Censis: l’Università di Pisa terza in Italia fra i mega atenei

Written by admin• 7:04 pm• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

L’ateneo è primo per servizi erogati e per occupabilità

PISA – L’Università di Pisa è terza in Italia tra i mega atenei statali (quelli con oltre 40.000 iscritti) dopo Padova e Bologna. Con un punteggio complessivo di 84,7, l’Ateneo pisano scala tre posizioni rispetto allo scorso anno.

Il quadro emerge dalla nuova classifica Censis delle università italiane 2025/26. Dal punto di vista metodologico, la valutazione degli atenei avviene attraverso l’analisi di sei famiglie di indicatori: strutture disponibili, servizi erogati, borse di studio e altri interventi in favore degli studenti, livello di internazionalizzazione, comunicazione e servizi digitali, occupabilità. Nelle graduatorie per singola categoria, Pisa è prima nei servizi erogati e nell’occupabilità, in quest’ultimo caso ex aequo con la Statale di Milano.

“Come abbiamo detto più volte in passato, queste classifiche non vanno enfatizzate indebitamente – commenta il rettore dell’Università di Pisa Riccardo Zucchi – E’ indubbio però che i progressi che l’Università di Pisa ha fatto registrare sono motivo di soddisfazione e costituiscono un giusto riconoscimento agli sforzi compiuti in questo anno da tutta la nostra comunità”.

