Nicole Coceancig con il nuovo album “Zohra” sul palco della Nunziatina di Pisa per la rassegna di Metarock “Colpi di Grazia”

Written by Redazione• 8:06 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Dopo il successo del concerto della cantante sarda Elena Ledda, Colpi di Grazia 2026 torna al fresco del Giardino La Nunziatina con una nuova e imperdibile serata tutta la femminile.

Protagonista del live in programma sabato 11 luglio (ore 19) sarà Nicole Coceancig, una delle voci più energiche e ispirate degli ultimi anni in Friuli, che si esibirà sul palco del Giardino con Leo Virgili (chitarra), Giacomo Iacuzzo (percussioni) e Alvise Nodale (chitarra, bouzouki, tastiera).

Il suo nuovo album “Zohra”, prodotto da NOTA, racconta la storia di una ragazza quattordicenne che fugge dal Pakistan per inseguire il sogno del riscatto, della libertà e dell’emancipazione. Un concept album che intende raccontare il viaggio tramite la rotta balcanica, “The game” per coloro che lo compiono, che porterà Zohra ad attraversare i “confini”, gli ostacoli, le violenze, dal Pakistan al Friuli Venezia Giulia.

Una storia di coraggio che cerca di dare voce a tutte quelle donne che in questo momento, come Zohra, vorrebbero partire ma che nella realtà non possono farlo. Un intreccio di avvenimenti, luoghi e situazioni diverse che hanno per obbiettivo quello di abbattere barriere, confini fisici, mentali, politici e umani, attraverso la storia e la forza di una ragazza. Leggi e politiche che ostacolano il naturale migrare dell’essere umano che, alla prova dei fatti, risultano perdenti di fronte all’audacia di una giovane donna.

Colpi di Grazia è la rassegna musicale e culturale dedicata alla voce femminile ideata dall’Associazione Metarock con l’organizzazione de La Nunziatina e il contributo di Fondazione Pisa. La kermesse proseguirà con i concerti estivi di Maria Moctezuma, Sistah Vibes e Hempress Sativa.

Last modified: Luglio 11, 2026