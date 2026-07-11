CNA Pisa: successo da tutto esaurito per “Eat to Meet” 2026 a Villa di Corliano con l’ospite d’onore Andrea Devincenzi 

Written by Redazione• 10:08 am• Pisa, Attualità, Attualità, Eventi/Spettacolo, San Giuliano Terme, TOP NEWS HOME PAGE

100 posti esauriti in pochissime ore per l’evento di networking firmato CNA Pisa e CNA Giovani Imprenditori Pisa. Riflettori accesi sulle sinergie del territorio alla presenza dei vertici istituzionali locali.

SAN GIULIANO TERME – Un successo travolgente e un sold-out lampo che conferma la forza di un format attesissimo. Si è conclusa con uno straordinario riscontro di presenze l’edizione 2026 di “Eat to Meet”, l’evento di networking che, mercoledì 8 luglio a partire dalle ore 18:30, ha animato gli storici spazi di Villa di Corliano a San Giuliano Terme. I 100 posti disponibili sono andati letteralmente a ruba in pochissime ore fin dall’apertura delle iscrizioni, avvenuta lo scorso 15 giugno.

Il progetto, nato per mettere al centro il valore delle relazioni professionali e favorire la nascita di nuove sinergie, è stato realizzato da CNA Pisa e CNA Giovani Imprenditori Pisa, con la prestigiosa compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest.

Molto più di una cena. Eat to Meet ha declinato una formula tanto semplice quanto efficace per stimolare la condivisione di idee e nuove opportunità di business: un percorso dinamico strutturato su 3 portate e 3 cambi tavolo, studiato appositamente per permettere a ogni partecipante di incrociare decine di nuove connessioni professionali. La serata è stata l’occasione per scardinare l’errore più comune nel networking: l’ansia di vendersi a tutti i costi attraverso un “pitch” sterile che rischia di essere dimenticato il giorno dopo. L’evento ha dimostrato invece che le relazioni professionali durature nascono dall’interesse reale verso l’altro e dalla capacità di fare le domande giuste prima di congedarsi, dando motivi concreti per dare continuità ai contatti avviati.

A rendere l’appuntamento ancora più speciale è stata la partecipazione di un ospite d’eccezione: l’atleta paralimpico, formatore e mental coach Andrea Devincenzi. Con la sua straordinaria storia di resilienza, determinazione e superamento dei limiti, Devincenzi ha saputo tracciare un parallelo potente tra le sfide dello sport e quelle del fare impresa oggi, offrendo spunti di profonda ispirazione ai tantissimi imprenditori presenti.

All’età di 17 anni Devincenzi perde la gamba sinistra in un incidente motociclistico, trasformando quella che poteva essere una tragedia in un percorso di straordinaria resilienza. Nel corso della sua carriera ha praticato ciclismo, triathlon e sport di endurance, diventando protagonista di imprese estreme in tutto il mondo. Tra i suoi risultati più significativi figurano la scalata in bicicletta del passo Kardung La in India (5.602 metri), primo amputato al mondo a riuscirci, e il completamento della storica Parigi–Brest–Parigi in meno di 80 ore, altro primato per un atleta amputato. Nel 2025 ha conquistato 10 Guinness World Records nelle prove di ultraciclismo su pista, stabilendo record sulle distanze di 100, 200 e 300 km, 100, 200 e 300 miglia, 500 km, 6 ore, 12 ore e 24 ore, percorrendo 602,990 km in 24 ore con una sola gamba.

L’alto valore dell’iniziativa è stato testimoniato anche dalla partecipazione delle istituzioni locali: tra i presenti alla serata sono intervenuti il sindaco di San Giuliano Terme, Matteo Cecchelli, l’assessora alle politiche giovanili Frida Scarpa in rappresentanza del Comune di Pisa e la Delegata del Magnifico Rettore dell’Università di Pisa per le Relazioni con le Imprese, prof.ssa Chiara Galetti a conferma della forte vicinanza e attenzione del mondo accademico, politico e amministrativo verso il tessuto produttivo e le giovani imprese del territorio.

L’evento ha potuto contare sul sostegno e sulla fiducia di un solido network di partner, avvalendosi del supporto del Main Sponsor Pont-Tech Scrl, del contributo di Castagneto Banca 1910, NESTI AUTO S.R.L. Concessionaria Volvo e Mazda per Pisa e Livorno, Unipol Assicurazioni di Pisa, Magazzini Mangini e Polo Tecnologico Navacchio, oltre alla preziosa collaborazione del Partner Tecnico Podere Marcampo.

A commentare l’esito della manifestazione è intervenuto anche il Presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, Valter Tamburini:

“Il successo di questa iniziativa conferma l’importanza di fornire alle imprese occasioni concrete e innovative per fare rete. Sostenere format dinamici rientra appieno nella nostra strategia di valorizzazione delle sinergie locali e delle giovani realtà economiche del territorio. La partecipazione dimostra che la cooperazione e lo scambio di competenze sono leve fondamentali per consolidare la competitività del sistema produttivo. Continueremo a investire nell’integrazione tra istituzioni e associazioni di categoria per guidare lo sviluppo economico della nostra area vasta verso nuovi traguardi.”

Grande soddisfazione anche nelle parole di Lucia Arcarisi, presidente di CNA Giovani Imprenditori Pisa:

“Questa nuova edizione di Eat to Meet rappresenta per noi una riconferma straordinaria. Aver alzato l’asticella a 100 posti e registrare un nuovo ‘tutto esaurito’ ci riempie di orgoglio. Il dato che ritengo più significativo, però, è l’ulteriore abbassamento dell’età media dei partecipanti. È un segnale inequivocabile: ci dimostra che il nostro territorio è vivo, attrattivo e popolato da una nuova generazione di imprenditori che ha una fame autentica di conoscersi e fare rete. C’è un bisogno reale di uscire delle mura dei propri uffici per creare sinergie autentiche. Ed è proprio per questo che abbiamo scelto un luogo così suggestivo. Pur non essendo io originaria di questa città, ho imparato ad amarla profondamente. Uscire dal lavoro e potersi godere questa terra unica, che regala paesaggi meravigliosi e ville bellissime, è un privilegio impagabile. Questo evento vuole celebrare anche questo: la magia della “toscanità” e la bellezza di un territorio, quello pisano, che non è solo un ecosistema incredibilmente fertile per chi fa impresa, ma anche una cornice straordinaria, terra di accoglienza e ispiratrice per coltivare le relazioni umane.”

Sulla stessa linea l’intervento del presidente di CNA Pisa, Francesco Oppedisano che sottolinea il valore dell’iniziativa per il tessuto imprenditoriale del territorio.

“Come CNA Pisa crediamo profondamente nel valore delle relazioni come motore di crescita per le imprese. Iniziative come Eat to Meet incarnano perfettamente la nostra missione: creare occasioni concrete di incontro, favorire lo scambio di competenze e accompagnare gli imprenditori, soprattutto i più giovani, nel loro percorso di sviluppo. Il successo di questa edizione ci conferma che c’è una comunità imprenditoriale viva e desiderosa di fare rete. Continueremo a lavorare per offrire strumenti, servizi e momenti di confronto che rafforzino il fare impresa nel nostro territorio.”

Last modified: Luglio 11, 2026