Bayer Leverkusen – Pisa 3-0. Troppo Bayer per i nerazzurri che nella ripresa però tengono botta

PISA – Alla BayArena finisce 3-0 per il Bayer Leverkusen l’amichevole contro la squadra di mister Alberto Gilardino. Nel primo impegno davanti al proprio pubblico il Pisa non demerita in fase di impostazione contro i giganti tedeschi nel giorno della presentazione davanti al proprio pubblico. Qualche imperfezione invece in difesa dove specie nei primi venti minuti il Pisa ha sofferto molto le folate dei padroni di casa. Tra i migliori in campo sicuramente Tramoni e Angori che nel primo tempo hanno messo anche in difficoltà la squadra di Ten Hag. Nella ripresa complice l’espulsione di Tapsoba il Bayer è stato costretto in dieci, ha gestito il match, ma il Pisa non è riuscito a segnare il gol della bandiera. Buone notizie dal mercato Mbala Zola è in arrivo, domani effettuerà le visite mediche a Bologna e al rientro in Italia sarà a disposizione dei suoi nuovi compagni.

di Antonio Tognoli

IL PRIMO TEMPO. Parte forte il Bayer Leverkusen nella prima apparizione della stagione davanti al proprio pubblico. Alla prima azione (4′) i tedeschi passano con la girata mancina di Robert Andrich il nuovo capitano del Bayer che riceve da un cross da sinistra di Grimaldo: 1-0. Il Pisa cerca di reagire e a dire il vero i nerazzurri, con addosso la nuova maglia gialla, riescono a orchestrare buone manovre in impostazioni. Angori sulla sinistra opera un paio di buoni cross dal settore mancino. Il Bayer si salva in corner la prima volta, nella seconda occasione Tourè sul secondo palo non riesce a deviare a rete. Al 16′ però arriva il raddoppio con Kofane lanciato in contropiede si presenta davanti a Semper e lo batte con un rasoterra che non è parso irresistibile: 2-0. I tedeschi sono in una migliore condizione fisica avendo iniziato prima la preparazione. Grimaldo scheggia la traversa a Semper battuto. Momenti difficili per il Pisa messo alle corde dalla squadra di Ten Hag. Si fa male Arthur che esce per qualche minuto prova a rientrare, ma poi è costretto ad alzare bandiera bianca. Al suo posto Adli, che impegna subito Semper che questa volta risponde con una super parata, che fa il paio con quella su Maza qualche minuto prima. Proprio nel finale di primo tempo arriva il tris tedesco con Grimaldo e Adli che duettano a sinistra, cross del nuovo entrato per lo splendido tiro al volo di Palacios che si insacca nell’angolo alla destra di Semper: 3-0.

IL SECONDO TEMPO. Ad inizio ripresa mister Alberto Gilardino inserisce Moreo al posto di un impalpabile Lind. Il Bayer rimane in dieci per l’espulsione di Tapsoba reo di aver fermato Meister lanciato a rete da ultimo uomo. Tedeschi in dieci, ma avanti di 3-0. Il Pisa però ci prova con uno dei suoi uomini migliori, Idrissa Tourè, che con un destro al volo chiama Flekken alla prima parata della partita sul suo palo di competenza. Al quarto d’ora c’è spazio per il nuovo arrivato Aebischer che prende il posto di Marin. Al 60′ al termine di una bella azione ci prova da sedici metri, Matteo Tramoni, palla a lato. Mister Gilardino chiede qualcosa in più ai suoi vista la superiorità numerica. Angori lascia partire un altro cross delizioso dalla sinistra, costringendo i tedeschi ancora in corner. Il Pisa cerca il gol della bandiera: lancio profondo di Aebischer per Meister che si getta nello spazio crossa per Moreo in mezzo all’area il quale non calcia in maniera pulita favorendo la respinta a mano aperta da parte di Flekken. La risposta dei tedeschi è in un sinistro di Adli, che però termina alto sulla traversa. Primo ammonito del match al minuto 70 è nerazzurro: Angori. Pisa però reattivo che riesce ad uscire molto bene dalla difesa con una grande azione corale conclusa dal sinistro di Lusuardi, bloccato in due tempi da Flekken. Girandola di cambi per le due squadre. Canestrelli anticipa molto bene nel frattempo Adli lanciato a rete in campo aperto. Il Pisa ci prova fino all’ultimo a segnare il gol della bandiera con un colpo di testa di Meister su cross di Tourè. Nel finale ci prova anche Moreo con la deviazione aerea che termina lontana dalla porta. Finisce 3-0 per il Bayer Leverkusen.

BAYER LEVERKUSEN – PISA SPORTING CLUB 3-0

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Flekken; Huncapié (46′ Quansah), Tape (78′ Traore), Tapsoba; Arthur (30′ Adli), Palacios (66′ Mensah), Andrich, Grimaldo (82′ Hawigorst); Tella (66′ Garcia), Maza (46′ Hofmann); Kofane (46′ Schick). A disp. Hradecky, Lomb, Ruprecht, Sarco. All. Erik Ten Hag

PISA (3-4-2-1): Semper; Lusuardi (86′ Mbambi), Caracciolo (76′ Calabresi), Canestrelli; Tourè, Marin (59′ Aebischer), Akinsanmiro (76′ Piccinini), Angori (76′ Durmush); Tramoni (76′ Hojholt), Meister; Lind (46′ Moreo). A disp. Nicolas, Scuffet, Buffon, Rus, Bonfanti, Maucci, Denoon, Leris. All. Alberto Gilardino

ARBITRO: Stegemann (Ass. Jolk – Maibaum)

RETI: 4′ Andrich (BL), 16′ Kofane (BL), 45′ Palacios (BL)

NOTE: Ammoniti Angori (P). Espulso Tapsoba (BL) al 53′ per fallo da ultimo uomo. Angoli 3-3. Rec pt 0′, st 0′.

