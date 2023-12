“Batti e corri” al Teatro Nuovo di Pisa

Scritto da admin• 6:05 pm• Pisa, Spettacolo, Tutti

PISA – Una scommessa, quella di portare in Teatro uno Sport come il Baseball ed il Softball, accettata da Carlo Scorrano ed il suo “Binario Vivo”, attraverso lo spettacolo “Batti e corri” prodotto in collaborazione con “Italia sul Podio” e che andrà in scena in prima nazionale domenica 10 dicembre alle ore 21 presso il “Teatro Nuovo” di Pisa, evento che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Pisa e della “Federazione Italiana Baseball e Softball” e che si prefigge altresì di promuovere la diffusione di tale pratica sportiva specie in considerazione del fatto che sarà proprio l’Italia ad ospitare, nel luglio 2024, i Campionati Mondiali di Softball in Friuli.

Ecco, dunque, che al fine di indicare altresì lo Sport come veicolo di inclusione, socializzazione e sviluppo del benessere psicofisico della persona anche attraverso la sua valorizzazione in luoghi di cultura come il Teatro, a presentare tale iniziativa hanno provveduto presso Palazzo Gambacorti, l’Assessore allo Sport del Comune di Pisa, Frida Scarpa, il Direttore del Teatro Nuovo-Binario Vivo, Carlo Scorrano, il regista dello spettacolo, Riccardo Monopoli, il Consigliere Nazionale delle Federazione Italiana Baseball e Softball, Aldo Peronaci ela Presidente del Pisa Towers Baseball & Softball, Paolina Fioravanti …La pièce nata da un’idea di Enrico Ghizolfi,scritta e diretta da Riccardo Monopoli, sarà portata in scena dagli interpreti Andrea Fiorentini, Silvia Lazzeri, Andrea Console, Francesco Pelosini, Massimo Risi, Alice Fiumalbi e Chiara Claudi e la stessa è dedicata alla memoria di Franco Grappolini e Enrico Obletter, rispettivamente allenatori di baseball e softball, attraverso uno spettacolo, in parte ispirato al libro “Qui e ora, sorelle” Collana Italia sul Podio, che vuole soprattutto divertire ma con i dialoghi, le musiche, le coreografie, gli attori che intendono anche dare un contributo alla conoscenza e diffusione del mondo epico del “batti e corri”. Quale sia il significato del patrocinio fornito all’evento da parte dell’Amministrazione Comunale, lo chiarisce l’Assessore Frida Scarpa sottolinea: “E’ nostro intendimento quello di rilanciare e valorizzare ii connubio fra Sport e Cultura, cercando di sradicare quell’alone di pregiudizio purtroppo ancora esistente intorno a questi due distinti settori attraverso il portare la nostra comunità a Teatro per stare insieme in termini totalmente aggreganti ad assistere a nuove storie di Sport, promuovendo in questo caso il Baseball ed il Softball che sono Discipline meno praticate e meno commerciali rispetto ad altre, oltretutto in vista dei Campionati Mondiali di Softball che l’anno prossimo l’Italia ospiterà quale una delle 8 Nazioni partecipanti“.

“Sotto l’aspetto di venire incontro a tutte le varie componenti dello Sport cittadino“, conclude l’Assessore, “siamo altresì molto orgogliosi – nello spirito di quella che è la nostra programmazione di riqualificazione degli impianti sportivi – di aver restituito alla Società “Pisa Towers” (che svolge sul territorio un lavoro davvero encomiabile e prezioso) il diamante che è inserito all’interno della “Polisportiva La Cella”, così che possa avere a disposizione un campo omologato per poter giocare le proprie gare casalinghe evitando di appoggiarsi a Società di Comuni limitrofi, circostanza che rappresenta un ennesimo traguardo raggiunto in tema di impiantistica“.

Analogamente soddisfatto dell’iniziativa il Consigliere Federale Aldo Peronaci, il quale ha evidenziato: “Il nostro supporto rappresenta la manifestazione di un gesto d’amore profondo a cominciare dalla dedica dello spettacolo a due grandi personaggi della nostra Disciplina quali Franco Grappolini ed Enrico Obletter, e che nasce dalla grande passione e competenza di Enrico Ghizolfi che, attraverso la sua collana “Storie di Sport”, ha voluto raccontare l’avventura meravigliosa che ha portato la Nazionale di Softball a qualificarsi per le Olimpiadi ed ad aggiudicarsi i Campionati Europei. Ecco quindi – conclude – il Consigliere, “che l’averla trasposta in una pièce teatrale che può essere declinata sia al maschie che al femminile, riesce a coniugare benissimo le due anime del nostro Sport, ovverosia l’aspetto della competizione al pari di quello dell’uguaglianza e delle pari opportunità per entrambi i generi, oltre alle componenti tecnica, emotiva e filosofica che i nostri Sport racchiudono, ragion per cui è stato un piacere ed un onore dare il patrocinio ad un evento così importante, nell’ambito della missione istituzionale di promuovere le nostre Discipline, che ci auguriamo nelle repliche possa andare in scena anche in altre città italiane nelle quali il Baseball è più conosciuto rispetto alla media“.



Quante e quali siano state le difficoltà di realizzare un tale spettacolo lo precisa lo sceneggiatore e regista Riccardo Monopoli: “E’ stata per me una bella sfida, ancorché non facile in quanto ero assolutamente profano di questo gioco ed ho pertanto iniziato a visionare diversi film americani che, seppur bellissimi, non erano certo replicabili a Teatro, ragion per cui ho dovuto inventare una storia nuova per la quale mi ha aiutato il fatto che questo Sport ha a mio avviso delle notevoli similitudini con la rappresentazione teatrale, a cominciare dalle maschere indossate per proteggersi e la gestualità nei movimenti dei giocatori, per poi passare al gruppo, circostanza per me fondamentale, in quanto nel Baseball è la squadra che vince o perde tutti assieme come avviene sul palcoscenico“.

Biglietti: Intero 15 euro; ridotto convenzionati e soci Coop 13 euro; ridotto giovani sotto i 18 anni, studenti e dipendenti dell’Università di Pisa, 10 euro

Botteghino del Teatro Nuovo (piazza della Stazione, 16, Pisa): aperto martedì e giovedì dalle 16.00 alle 19.00 e a partire da un’ora prima dell’inizio degli spettacoli.

Prevendite online: https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/mi-ci-gioco-le-palle-binario-vivo

Contatti: 392.3233535; teatronuovopisa@gmail.com

