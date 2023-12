Mai più cani legati alla catena in Toscana

Scritto da admin• 9:32 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – In Toscana non ci saranno mai più cani tenuti legati alla catena. Un divieto che varrà tutto l’anno e non solo d’estate come è stato anche pochi mesi fa, proibito con ordinanza dal presidente Giani in quel caso perché con il caldo e il pericolo di incendi i cani rischiavano di morire (come a volte è purtroppo successo).

La giunta regionale ha messo mano al regolamento del 2011 che ancora, sia pur in via eccezionale e per un massimo di sei ore al giorno e catene lunghe almeno sei metri, prevedeva la possibilità di tenere un cane legato. La proposta di modifica è stata ora inviata in Consiglio regionale per acquisire il parere, obbligatorio, della commissione competente.

Il fenomeno di tenere i cani legati alla catena è più diffuso di quanto si possa credere, ancora oggi ed anche in Toscana; e il regolamento del 2011 non definiva in maniera precisa in quali casi eccezionali un cane potesse essere tenuto in questa condizione, lasciando di fatto il tutto alla discrezionalità dei singoli. Da qui la scelta di cancellarne la possibilità.

La Toscana segue la strada già imboccata da Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Umbria, Marche, Lazio, Campania, Abruzzo, Puglia e provincia di Trento. Nei mesi scorsi il Consiglio regionale aveva votato, all’unanimità, una mozione in tal senso.



“Dopo anni di confronto e dibattito anche all’interno della Commissione 59 – dichiara con soddisfazione Alberto Lenzi in rappresentanza dei Comuni Toscani delegato ANCI Toscana – siamo finalmente giunti a vietare – senza se e senza ma – inequivocabilmente, l’utilizzo della catena per i cani. Una pratica per noi incompatibile con le esigenze basilari dell’animale e contro ogni principio etologico e comportamentale. Ringrazio il Presidente per aver ascoltato le nostre istanze ed essere giunto a condividere con noi un provvedimento che rappresenta un segnale di civiltà per la nostra Regione”.

Un importante elemento di chiarezza. Il Regolamento della nostra Legge sulla tutela animali prevedeva gia’ il divieto. Questo aggiornamento lo rafforza e fuga qualunque dubbio o interpretazione ambigua. Enrico Loretti Direttore UFC IUVet

“Ho presentato la proposta in difesa dei nostri amici a quattro zampe” commenta il presidente della Toscana, Eugenio Giani. “Tenere un cane alla catena – aggiunge – può avere conseguenze assai negative sulla sua psiche e sviluppo fisico”. “Vietare questa pratica aiuterà ad accrescere il benessere degli animali” commenta l’assessore al diritto alla salute, Simone Bezzini.

In Italia non esiste alcuna legge nazionale applicabile su tutto il territorio che vieti questa pratica. Con la modifica del regolamento, la Toscana vieta “la custodia del cane alla catena o con mezzi di contenimento similari”. Unica eccezione nel caso di “comprovate ragioni sanitarie o per urgenti misure di sicurezza”.

