Basket. Al via lo School Basket Pisa stagione 2024/25

PISA – Le società pisane dello School basket Pisa sono pronte per la stagione agonistica 2024 2025. Infatti GMV, IES Dream e PFPI si preparano ad affrontare nuove sfide e consolidano la loro sinergia, con il quarto anno di collaborazione che ha evidenziato la bontà del progetto, ed ha oggettivamente fatto fare passi in avanti al movimento del basket giovanile pisano.



L’accordo ,nato per dare la possibilità a tutti i ragazzi di avere uno sbocco, e di far maturare in città i talenti pisani, ha dato i suoi frutti e gli obiettivi sono stati centrati in pieno, sia per i campionati Gold che per quelli silver. Non per nulla il numero dei campionati svolti ,che tra poco sarà analizzato nel dettaglio, ha una rilevanza notevole nel panorama cestistico della provincia.

Partiamo dal minibasket (maschile e femminile), dove IES e Gmv hanno un progetto comune per gli scoiattoli in via possenti per le annate 2016 2017 2018. Sempre per la stessa annata IES ha un gruppo al palasport e Dream in via belli. Salendo con le annate Dream ha il gruppo aquilotti 2014 2015 presso la propria palestra in via belli e IES ha in gruppo aquilotti 2015 tra palasport e via possenti. Passando agli esordienti annata 2013 tutte e tre le società hanno il proprio gruppo nelle rispettive palestre così da dare un servizio in ogni parte della città.



Venendo al settore giovanile maschile, i gruppi under 13, annata 2012, sono affrontati da IES e GMV in collaborazione mentre per i gruppi under 14, annata 2011, sono svolti da Dream e GMV con la collaborazione di IES. Fino a queste annate il progetto prevede che le squadre si conoscano e collaborino, per poi dall’ under 15 creare gruppi Gold e silver. Infatti per l’annata 2010 abbiamo GMV che si iscriverà al campionato under 15 Gold, mentre IES e Dream svolgeranno il campionato silver. Per l’Under 17 invece, il gruppo Gold sarà sia del GMV, con l’annata 2008, sia di IES con l’annata 2009, mentre sia Dream e GMV con i 2009,e IES con i 2008, in collaborazione con Dream, svolgeranno il campionato silver. Per finire il settore giovanile GMV,IES e Dream una per ciascuno svolgeranno il campionato under 19 silver. C’è da sottolineare che la squadra Dream 2007 dopo una buona annata nel campionato gold, dello scorso anno, adesso si cimenterà come annata più piccola nel campionato u19 silver.

Per il settore femminile invece la Pallacanestro Femminile Pisa invece svolgerà i seguenti campionati: under 15, under 17 e under 19 con attenzione a reclutare e creare una squadra under 13 per il prossimo anno.

Veniamo ora alle squadre senior: per il maschile abbiamo due squadre in DR2 (ex promozione) fatte da ragazzi per lo più pisani cresciuti nelle società e svolti da GMV e IES. Dream invece, con lo stesso criterio svolgerà il campionato DR3 con il coinvolgimento dei giovani cresciuti a Pisa.

Per la femminile invece PFPi farà la serie C mentre IES ,dati i numeri cresciuti delle ragazze, svolgerà la promozione con chi non trova più spazio in C.



Come si evince dai numeri e dai campionati svolti, le società di Luca Benedettini, Sonia De Falco, Armanda Boccardo e Laura Guerrini hanno un organizzazione molto importante ma sinergica, che attraverso i responsabili tecnici e organizzativi, Cinzia Piazza, Simone Landini e Matteo Gorini cercano di fare il meglio per tutti gli atleti che praticano il nostro bellissimo sport.

Per finire gli staff delle società sono composti da allenatori qualificati e preparati, che possono contare su coach esperti e giovani emergenti una combinazione che da garanzia di ottima riuscita. Non dimentichiamo, sempre negli staff, la presenza di preparatori fisici che operano su tutti gli atleti. Chiunque abbia voglia di provare o avvicinarsi a questo sport sa che troverà sempre una squadra dove poter giocare ed esprimersi in base alle proprie capacità con tanto coinvolgimento ed entusiasmo. Se volete unirvi a noi questi sono i numeri: Fabio ( GMV) 3316019029 , Simone (IES) 3881410818, Matteo (Dream) 3471730349, Laura ( PFPi) 3487396748

