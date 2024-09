Bando per il rimborso degli abbonamenti del trasporto pubblico per la scuola Niccolò Pisano di Marina di Pisa

Scritto da admin• 12:34 pm• Attualità, Marina di Pisa, Pisa

MARINA DI PISA – È stato pubblicato un bando per richiedere il rimborso degli abbonamenti di trasporto pubblico acquistati dalle famiglie degli studenti della scuola secondaria di primo grado “Niccolò Pisano” di Marina di Pisa, attualmente interessata da lavori di demolizione e ricostruzione. Il progetto è finanziato con 7,7 milioni di euro provenienti dal PNRR e dal Comune. Durante i lavori, gli studenti sono stati trasferiti in una sede provvisoria a Calambrone.

Per ottenere il rimborso, è necessario che gli studenti risiedano nel Comune di Pisa, siano iscritti alla scuola “N. Pisano” per l’anno scolastico 2024/2025 e siano in regola con il pagamento delle tariffe del servizio di trasporto scolastico relative agli anni precedenti. Inoltre, non devono essere beneficiari del servizio di scuolabus o navetta per l’anno scolastico 2024/2025.

Le domande devono essere presentate entro il 31 ottobre 2024, sia in forma cartacea presso l’URP del Comune di Pisa, sia via PEC, compilando il modulo disponibile sul sito ufficiale del Comune.

I rimborsi saranno erogati in tre tranche trimestrali, previste per dicembre 2024, marzo e giugno 2025. Per ottenere il rimborso, sarà necessario presentare la copia dell’abbonamento e la quietanza di pagamento.

