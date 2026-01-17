E’ tutto pronto per la 98esima edizione del Carnevale di Santa Croce. Ecco il programma completo

Written by admin• 1:26 pm• Pisa, Eventi/Spettacolo, Santa Croce sull'Arno

SANTA CROCE SULL’ARNO – Il carnevale a Santa Croce sull’Arno festeggia la sua 98a edizione. I gruppi La Lupa, gli Spensierati, la Nuova luna e il Nuovo astro sfileranno in Piazza Matteotti nei giorni 1 – 8 e 15 Febbraio. con eventuale recupero 22 febbraio 2026 dalle ore 15.30 per un’eventuale giornata di maltempo.

di Antonio Tognoli

La Nuova Luna



I premi saranno molteplici: carro allegorico e Carnevale di domani da parte degli oltre mille bambini presenti quest’anno, che sarà attribuito da tre docenti delle scuole primarie di Santa Croce.

Gli Spensierati

Inoltre i premi saranno distribuiti alla, maschera in pelle premiata da Unic, alla maschera riciclata premiata da Hera Ambiente, alla maschera buffa premiata da 5 giurati e infine alla maschera più bella (carnevale d’autore) premiata dalla scuola Checchi di Fucecchio e ovviamente al miglior gruppo mascherato premiato dai 5 giurati. Ci sarà anche la premiazione da parte del giornale il Tirreno alla

maschera più votata dai lettori.

La Lupa

Durante il primo corso di domenica 1 Febbraio apriranno le sfilate Mountain Bike Opel Club, nella giornata invece del secondo corso l’8 Febbraio apre la sfilata la scuola di ballo Dream Dance di Santa Croce e le scuole dell’infanzia porteranno con sè le maschere realizzate al “progetto scuola”. Nel terzo corso in programma il 15 febbraio apriranno la sfilata SB Cheer & Dance di Staffoli e 560 alunni delle primarie con le maschere del “progetto scuola”.

Nuovo Astro

Nella giornata di giovedì 12 febbraio (Giovedì Grasso) il corso sarà diviso in due parti: nel pomeriggio giochi e intrattenimenti per bambini in Piazza Garibaldi, la sera mascherata libera con premi per i primi tre classificati che si aggiudicheranno una giornata alle terme alla Grotta Giusti a Monsummano Terme, un pernottamento ed usofrutto piscina in B&B da Casa Lina e una cena per due.

Per tutta la durata del carnevale, nei corsi di domenica 1, 8 e 15 febbraio saranno esposti i disegni dei ragazzi della scuola media di Santa Croce sull’Arno alla sede dell’associazione carnevale d’autore in Piazza Matteotti.

Per concludere ogni domenica durante la sfilata avverrà l’estrazione di un biglietto che

vincerà un buono spesa offerto da Conad.

Costo del biglietto 5€

