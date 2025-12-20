Approvato il progetto “Nastro Rosa sotto la Torre” a sostegno delle donne operate per tumore al seno

Written by admin• 8:16 am• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – La Giunta comunale di Pisa ha approvato il progetto sportivo “Nastro Rosa sotto la Torre”, promosso dall’ASD Club Scherma Pisa “Antonio Di Ciolo”, concedendo un contributo straordinario per la sua realizzazione.

L’iniziativa si svolge a Pisa dallo scorso ottobre e durerà fino a maggio 2026, ed è rivolta alle donne che hanno affrontato percorsi oncologici e interventi chirurgici al seno. Il progetto è realizzato in collaborazione con l’associazione sportiva Atelier del Movimento, realtà attiva nel campo del benessere e dell’espressione corporea, e con il coinvolgimento dell’Associazione Oncologica Pisana “Paolo Trivella”, che supporta l’iniziativa anche nella sua diffusione tra le pazienti in fase riabilitativa. Il percorso prevede consulenze medico-sportive e psicologiche ed è seguito da figure qualificate, tra cui istruttori specializzati, chinesiologi, maestri di yoga e danza.

«Siamo felici – dichiara l’assessore allo sport del Comune di Pisa, Frida Scarpa – di contribuire a portare speranza e positività a chi ha affrontato percorsi di sofferenza e dolore. Lo sport dimostra ancora una volta di fare da ponte verso nuove prospettive, donando fiducia anche a chi affronta sfide difficili. Convintamente abbiamo aderito al progetto, anche per diffondere il ruolo fondamentale dell’attività sportiva nella prevenzione di molteplici patologie e nella relativa ricerca scientifica. Ancora una volta Pisa dimostra di essere parte di un movimento di rilievo nazionale, inserendosi nel progetto dell’Associazione Nazionale Donne Operate al Seno e di molte federazioni sportive nazionali».

Il progetto rientra nel programma nazionale “Nastro Rosa” della Federazione Italiana Scherma, nato dal percorso di collaborazione avviato con l’Associazione Nazionale Donne Operate al Seno (ANDOS), ed è pensato come percorso di attività sportiva adattata e gratuita, finalizzato al recupero psicofisico, alla riabilitazione funzionale e al miglioramento della qualità della vita delle partecipanti, attraverso un approccio integrato che unisce sport, movimento consapevole e benessere.

“Nastro Rosa sotto la Torre”. Le attività prevedono un corso specifico che combina elementi di scherma riabilitativa e coreografica, danza e Odaka yoga, con l’obiettivo di migliorare la mobilità dell’arto superiore, la postura, la coordinazione e la consapevolezza corporea, in un ambiente accogliente, non competitivo e attento alle esigenze individuali. Le lezioni si svolgono in piccoli gruppi, due volte a settimana, per garantire un accompagnamento personalizzato e sicuro. Durante il percorso le partecipanti vengono inoltre informate sullo studio “Dress-Pink”, promosso dall’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa nell’ambito del progetto P.I.N.K., cofinanziato dalla Fondazione Umberto Veronesi, dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Lo studio si avvale di una web app che consente di contribuire alla ricerca scientifica e, allo stesso tempo, di ricevere informazioni validate sui corretti stili di vita, con particolare attenzione al ruolo dell’attività fisica come strumento di tutela della salute.

Il corso è aperto a donne di tutte le età e livelli di preparazione e si sviluppa in un contesto sereno e professionale, in cui il movimento è inteso anche come strumento di aggregazione, consapevolezza e valorizzazione delle potenzialità individuali, grazie anche all’integrazione della musica e del movimento espressivo.

Last modified: Dicembre 20, 2025