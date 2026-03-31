Riconoscimento internazionale per Francesca Chiaromonte: è Fellow della AAAS

Written by Redazione• 10:02 am• Pisa, Attualità, Cultura

PISA – Importante riconoscimento per la ricerca italiana e per Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa: Francesca Chiaromonte, professoressa ordinaria di Statistica,è stata eletta Fellow della American Association for the Advancement of Science, la più grande società scientifica generalista al mondo.

Il titolo viene assegnato per contributi straordinari al progresso della scienza e della comunità scientifica. Chiaromonte è tra i pochissimi italiani inseriti nella coorte 2025, composta da 449 nuovi Fellows.

«Sono molto onorata di ricevere questo riconoscimento – commenta Chiaromonte – che rappresenta una conferma importante di un percorso scientifico costruito nel corso di decenni. Il mio lavoro si è concentrato sullo sviluppo di metodologie statistiche in dialogo con diversi ambiti applicativi, contribuendo alla ricerca biomedica, alle scienze “omiche” e allo studio degli impatti socio-economici del cambiamento climatico».

L’elezione è avvenuta nella sezione Statistica, con la motivazione di «eminenti contributi nello sviluppo di metodi per l’analisi di dati complessi e nella loro applicazione nelle scienze biomediche e sociali».

Con una formazione tra Università di Roma La Sapienza e l’Università del Minnesota, Chiaromonte è già Fellow della American Statistical Association dal 2016 e dell’Institute of Mathematical Statistics dal 2022. Attualmente è anche coordinatrice scientifica del Dipartimento di Eccellenza EMbeDS del Sant’Anna e ricopre un incarico alla Pennsylvania State University.

«Questo riconoscimento rappresenta la coronazione di una carriera scientifica eccezionale – sottolinea Andrea Roventini, direttore dell’Istituto di Economia – e premia anche l’impegno della Scuola nello sviluppo delle scienze dei dati e nell’attrazione di profili internazionali di alto livello».

Last modified: Marzo 31, 2026