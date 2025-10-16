Written by Ottobre 16, 2025 10:22 am Calcio dilettanti

Conclusa la sesta giornata del Girone A di Eccellenza Toscana

Pisa (giovedì, 15 ottobre 2025) — Il Girone A del Campionato di Eccellenza della Toscana ha giocato la sesta giornata mercoledì 15 ottobre.

di Leonardo Miraglia

Ecco i risultati delle compagini pisane appartenenti al girone in oggetto:

  • Pro Livorno 1919 Sorgenti vs Fratres Perignano 2019: 0-0
  • Zenith Prato vs Cenaia 1969: N. Del Pela (Rig.) (9′ st) 1-0; MVP: Daniele Puleo (Cenaia 1969)
  • riposa San Giuliano

Questa la classifica aggiornata:

Tutte le info tratte da www.tuttocampo.it

