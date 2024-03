Avanti con i nuovi alberi nelle aree comunali di San Giuliano Terme

Scritto da admin• 6:20 pm• San Giuliano Terme, Attualità, Tutti

SAN GIULIANO TERME – L’Amministrazione comunale di San Giuliano Terme ha provveduto alla piantumazione di nuovi alberi al parco attrezzato Ada Negri di Madonna dell’Acqua.



Alle operazioni, condotte dall’azienda il Pruno sotto la supervisione dell’ufficio verde pubblico comunale, era presente l’assessore all’Ambiente Filippo Pancrazzi. I lavori sono andati ad integrare alberi e verde esistente con ginko biloba e pioppi cipressini, inoltre sono state predisposte le piantumazioni di carpini neri e di lecci. Anche per l’adiacente area verde di via delle Begonie è stata predisposta la piantumazione di frassini comuni e di ornielli.

“Nel caso di Madonna dell’Acqua abbiamo previsto di piantate quarantasei alberi, tutti autoctoni, fatta eccezione per il ginko (specie che troviamo solo come propagata dall’uomo), che andranno non solo ad abbellire questa vasta area attrezzata del paese, ma andranno a contribuire, insieme agli altri circa 250 previsti dal primo lotto, a rinforzare il nostro patrimonio verde per un investimento da oltre 152mila euro – spiega l’assessore Pancrazzi –. L’Amministrazione comunale intende valorizzare le aree verdi comunali mediante la piantumazione di nuovi alberi con indubbi molteplici effetti benefici per il territorio: bellezza, ombra, assorbimento della CO2, purificazione dell’aria, per i quali sono previste messa a dimora, concimazione e irrigazione per almeno 2-3 anni, fino al completo attecchimento della pianta”.

Le piantumazioni sono andate ad integrare quelle già realizzate nell’area ex Lazzeri a San Giuliano Terme, dove nei giorni scorsi sono stati piantati tre tigli in sostituzione altrettanti tigli deceduti, mentre il progetto proseguirà nei prossimi mesi presso le aree verdi: di Campo, in via Marconi in prossimità degli impianti sportivi, al monumento ai caduti in via Simonelli e ai laghetti; in largo Pablo Neruda a San Martino a Ulmiano; in via Gentile Da Fabriano e in via delle Genziane a Mezzana; a Ghezzano, in via Fucini, via Lorenzo il Magnifico, in piazza Tempesti, al parco Pratali; alla Fontina, presso “le collinette”; a San Giuliano Terme, in via Niccolini (Opera Pia) e in piazza San Luigi; ad Orzignano al parco di via Bovio.

“Le politiche di investimento sulle nuove piantumazioni negli spazi verdi attrezzati comunali va avanti e con gli interventi odierni a Madonna dell’Acqua hanno fatto un ulteriore salto di qualità – afferma il sindaco Sergio Di Maio –. Il territorio sangiulianese vede la presenza di molte aree alberate, anche grazie ai suoi monti e alla presenza del Parco, ma è intenzione di questa Amministrazione andare avanti nel miglioramento della qualità del verde urbano per i molteplici benefici che offrono”.

