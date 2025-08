Autolinee Toscane valuta azioni legali per sosta vietata che ha bloccato linea 13 a Pisa

Written by admin• 3:22 pm• Pisa, Attualità

PISA- Autolinee Toscane informa di aver incaricato i propri uffici legali di verificare la possibilità di intraprendere azioni legali nei confronti dei proprietari delle automobili parcheggiate in divieto di sosta in via Cuppari a Pisa, il 5 agosto 2025, che hanno ostacolato il regolare svolgimento del servizio di trasporto pubblico su gomma.

Un autobus della Linea 13 (come mostrato nelle foto allegate) è rimasto bloccato in via Cuppari dalle 14:26 alle 14:40 a causa di un veicolo parcheggiato in sosta vietata.

La corsa in direzione Stazione FS ha potuto riprendere solo dopo 14 minuti di fermo. Tuttavia, il ritardo accumulato ha costretto ad annullare la corsa successiva della stessa linea per permettere al servizio di rientrare nei tempi previsti.

