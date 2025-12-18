Arte e collaborazione: Pontedera e Castel San Niccolò rafforzano il legame tra comunità

Written by admin• 2:49 pm• Pontedera, Attualità, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA – Si consolida nel segno dell’arte la collaborazione tra i Comuni di Pontedera e Castel San Niccolò, avviata in occasione delle festività natalizie. Dal Casentino sono arrivate a Pontedera l’opera di Giuliano Tomaino Comunità, donata dall’imprenditore Lorenzo Lori e temporaneamente esposta in piazza Cavour per l’iniziativa “Natale in Opera”, e tre opere dedicate a San Francesco collocate nella chiesa del Crocifisso.

In contemporanea, dalla città della Piaggio sono partite verso Castel San Niccolò due Vespe giganti, realizzate nel 2024 per i Vespa World Days, e la panchina “skimmata” dell’artista Skim, autore anche di due delle tre opere installate nel borgo casentinese.

Dopo la recente visita del sindaco di Pontedera Matteo Franconi a Castel San Niccolò, ieri pomeriggio è stato il primo cittadino casentinese Antonio Fani a ricambiare la visita, accompagnato dalla vicesindaca Angela Lachi, dall’assessore Francesco Sereni, dal consigliere Stefano Sabatini e da Lorenzo Lori. Ad accoglierli a Pontedera, oltre al sindaco Franconi, il presidente della Fondazione per la Cultura Pontedera Federico Nocchi, l’assessore alla cultura Francesco Mori, l’artista Giuliano Tomaino e il curatore Filippo Lotti.

La delegazione ha visitato il Museo Piaggio, piazza Garibaldi con le panchine d’autore, il Muro di Baj, piazza Martiri della Libertà, Corso Matteotti con le installazioni natalizie e le opere diffuse di Tomaino, oltre al PALP, dove è in corso la mostra “Pinocchio e i Carabinieri”. La giornata si è conclusa con un ricevimento ufficiale nella sala consiliare di Palazzo Stefanelli, alla presenza anche dell’assessore alle attività produttive Alessandro Puccinelli, degli artisti Marcello Scarselli e Skim e dello staff dell’ufficio cultura comunale.

Entrambi i sindaci hanno sottolineato il valore di una collaborazione istituzionale fondata sull’arte diffusa, destinata a proseguire con nuove iniziative capaci di rafforzare amicizia, valori condivisi e rapporti tra le comunità. A suggello dell’incontro, Matteo Franconi ha consegnato ad Antonio Fani una targa ricordo, esprimendo gratitudine per il lavoro svolto, con un ringraziamento particolare a Lorenzo Lori per il suo costante impegno a favore dei territori.

Nel pomeriggio Pontedera ha inoltre accolto un’altra visita significativa: quella del gruppo vincenziano di Carmignano (Prato), composto da oltre cinquanta persone, che ha visitato il presepe artistico della chiesa dei Cappuccini e il centro cittadino.

