Autolinee Toscane: azioni legali contro automobilista per interruzione di pubblico servizio a San Miniato

SAN MINIATO – Autolinee Toscane comunica di aver incaricato i propri legali di esaminare le condizioni per intraprendere azioni legali, sia penali che civili, contro un automobilista che ha bloccato il transito di un autobus del servizio TPL a San Miniato lasciando la propria auto in sosta vietata, causando così un’interruzione di pubblico servizio.

Ecco cosa è accaduto: ieri pomeriggio, lunedì 7 ottobre 2024, intorno alle 13:45, un’auto in sosta vietata (come visibile nelle foto) ha bloccato un autobus della Linea 71 di Autolinee Toscane mentre si dirigeva verso Palaia, poco dopo Piazza Eufemi e all’incrocio tra Via Catena e Via Dalmazia sulla SP39.

Il servizio di TPL è ripreso solo dopo l’intervento della Polizia Municipale, che ha fatto rimuovere l’auto tramite un carroattrezzi, ma con un ritardo di oltre 50 minuti.

