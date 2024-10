‘Censimento Permanente 2024’: al via le rilevazioni per le famiglie pisane

Scritto da admin• 1:28 pm• Attualità, Pisa

PISA – Le famiglie pisane stanno ricevendo le lettere relative alla nuova edizione del Censimento Permanente della Popolazione 2024, curato dall’Istituto Nazionale di Statistica (Istat).



Le rilevazioni sono iniziate e si concluderanno a dicembre. Dal 2018, il censimento è annuale e non più decennale, permettendo di ottenere informazioni aggiornate sulla popolazione e confrontarle con il passato e con altri Paesi. Questo metodo non coinvolge tutte le famiglie contemporaneamente, ma solo un campione rappresentativo. A Pisa, saranno 2.155 le famiglie interessate.

L’assessore ai servizi demografici, Gabriella Porcaro, spiega che il censimento è diventato permanente per registrare le rapide trasformazioni della società. Raccogliere dati consente di orientare strategie politiche, economiche e sociali. Le operazioni saranno condotte da operatori specializzati, pronti a supportare i cittadini nella compilazione del questionario. Quest’anno, le domande includono nuovi temi come la qualità della vita, la percezione della sicurezza e l’utilizzo di internet.

Le famiglie campione riceveranno via posta una lettera con le credenziali per accedere al questionario online, da compilare facendo riferimento al 6 ottobre 2024. È possibile completare il questionario in autonomia o presso il Centro Comunale di Rilevazione (CCR) al piano terra di Palazzo Gambacorti, dove si può anche ricevere assistenza da un operatore.

Le famiglie che non rispondono o compilano il questionario in modo incompleto riceveranno un promemoria dall’Istat a partire dal 12 novembre e saranno contattate da un rilevatore del Comune di Pisa. Il questionario online potrà essere compilato fino al 9 dicembre 2024. Dal 10 dicembre in poi, si potrà rispondere solo tramite intervista telefonica o faccia a faccia con un rilevatore. La rilevazione si chiuderà il 23 dicembre 2024. Partecipare al censimento è un obbligo di legge.

INFO E CONTATTI L’assistenza per la compilazione è gratuita. Per supporto, è possibile contattare il Numero Verde Istat 800 188 802 (attivo dal 1 ottobre al 23 dicembre, dalle 9.00 alle 21.00, tutti i giorni), il CCR al numero 050/910580-362 o scrivere a: censimento@comune.pisa.it o censimento.lista@istat.it.

Last modified: Ottobre 8, 2024