Auto in fiamme in via Giovanni Gronchi, intervento dei Vigili del Fuoco

PISA- Una squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 10:42 in via Giovanni Gronchi, nel territorio comunale, per l’incendio di un’autovettura.

Il conducente, dopo aver percepito un intenso odore di bruciato, è riuscito ad accostare il veicolo al bordo della carreggiata prima che le fiamme si sviluppassero.

I pompieri hanno provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza l’area interessata. Non si registrano feriti. Le cause del rogo sono in corso di accertamento.

