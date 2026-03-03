Auto in fiamme in via Giovanni Gronchi, intervento dei Vigili del Fuoco

PISA- Una squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 10:42 in via Giovanni Gronchi, nel territorio comunale, per l’incendio di un’autovettura.
Il conducente, dopo aver percepito un intenso odore di bruciato, è riuscito ad accostare il veicolo al bordo della carreggiata prima che le fiamme si sviluppassero.
I pompieri hanno provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza l’area interessata. Non si registrano feriti. Le cause del rogo sono in corso di accertamento.Last modified: Marzo 3, 2026