Danneggiata la sbarra del passaggio a livello di Putignano, intervento in corso

PISA- Disagi questa mattina al passaggio a livello di Putignano, dove una sbarra è stata abbattuta, probabilmente a seguito dell’urto con un camion in transito.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i tecnici di Ferrovie dello Stato, che stanno lavorando per ripristinare la struttura e garantire il corretto funzionamento dell’impianto. L’area è stata messa in sicurezza mentre sono in corso le operazioni di riparazione.

L’episodio potrebbe aver causato rallentamenti alla viabilità e alla circolazione ferroviaria nella zona. Accertamenti in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

