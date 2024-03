Auto finisce in un canale: due feriti

Scritto da admin• 9:35 am• Pisa, Attualità, Cronaca, Tutti

PISA – Squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 1.30 di sabato 2 marzo in Via Lucchese a Pisa per incidente stradale.



Un’auto è finita fuori strada ribaltandosi in un canale, le due occupanti rimaste ferite sono state trasportate al vicino Ospedale di Cisanello.



Il personale dei Vigili del Fuoco ha provveduto alla messa in sicurezza dei luoghi dell’intervento che ha consistito nella rimozione dell’auto con l’ausilio dell’autogrù vista la possibilità di rilascio di carburante nelle acque e la criticità che caratterizza il reticolo minore dopo le ultime piogge. Sul posto 118 e Carabinieri.

Last modified: Marzo 2, 2024