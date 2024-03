Due progetti per l’Istituto Comprensivo De Andrè di San Frediano

Scritto da admin• 10:48 am• Cascina, Cultura, Tutti

CASCINA – Impegno civile al centro dell’attività degli studenti della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Fabrizio De André” di San Frediano.



Due progetti interdisciplinari che hanno portato ragazze e ragazzi a riflettere sul “vivere insieme”. Progetti che hanno visto anche la partecipazione dell’amministrazione comunale.

All’interno della biblioteca comunale è in svolgimento la mostra “Free from violence”. Una serie di quattordici manifesti che gli studenti hanno realizzato in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne e che al termine dell’esposizione, prevista per il 9 marzo, resteranno sulle pareti degli edifici comunali, per una sensibilizzazione verso questo tema e per presentare un’attività scolastica che ha messo insieme materie diverse. “Si tratta di un progetto rilevante anche per l’amministrazione – ha commentato il sindaco, Michelangelo Betti-. Ogni anno, in occasione del 25 novembre, organizziamo iniziative di sensibilizzazione, ma, come si dice spesso, l’impegno non deve limitarsi a un solo giorno, ma diventare cambiamento culturale”.

È però entrato nel vivo anche il progetto formativo su bullismo e cyberbullismo, che ha coinvolto molti studenti e studentesse delle classi del secondo anno. “Un’occasione formativa e di responsabilizzazione – ha spiegato la dirigente scolastica, Paola Ercolano -. Anche in questo caso, sono state superate le divisioni tra le materie scolastiche. I ragazzi hanno approfondito un tema molto rilevante per la loro fascia di età e dalle prossime settimane saranno “docenti” in questa materia con i compagni di scuola del primo anno”.

