Auto e furgone in sosta vietata paralizzano i bus: un’ora di disagi a Pisa

Written by admin• 1:18 pm• Pisa, Cronaca

PISA – Il servizio di trasporto pubblico locale a Pisa ha registrato blocchi, ritardi e deviazioni mercoledì 19 novembre a causa di veicoli parcheggiati in divieto di sosta. Solo dopo l’intervento della Polizia Municipale è stato possibile ripristinare la circolazione dei bus, con significative ripercussioni sulla regolarità del servizio.

Per tali motivi Autolinee Toscane ha incaricato il proprio ufficio legale di avviare azioni giudiziarie, sia in sede civile che penale, nei confronti dei proprietari dei veicoli che, sostando in area vietata, hanno determinato l’interruzione di un pubblico servizio e causato danni diretti e indiretti alla società e ai suoi utenti.

Ricostruzione dei fatti

Intorno alle ore 9:00, in via Betti, un’auto parcheggiata in divieto di sosta (come documentato nella foto) ha impedito il transito di un bus della ditta Sequi, bloccando di conseguenza anche il bus di Autolinee Toscane della Linea 14 sopraggiunto nel frattempo. L’interruzione è durata circa un’ora; durante questo intervallo i mezzi della Linea 14 sono stati deviati dalla Polizia Municipale in attesa della riapertura della strada, avvenuta dopo le ore 10:00.

Poco dopo, alle ore 9:10 circa, in via Cerboni, un furgone parcheggiato in divieto di sosta (foto disponibile) ha costretto alla fermata un bus della Linea 5. Grazie all’intervento della Polizia Municipale, dopo circa 30 minuti il mezzo è riuscito a effettuare una manovra che gli ha consentito di riprendere il servizio, seppur con un ritardo significativo. Le corse successive sono state deviate in attesa dell’arrivo del carroattrezzi per la rimozione del veicolo. Solo dopo oltre un’ora il servizio della Linea 5 è potuto tornare regolare.

Last modified: Novembre 19, 2025