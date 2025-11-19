Educare al rispetto: l’impegno di Santa Luce contro la violenza sulle donne

Written by admin• 1:31 pm• Santa Luce

SANTA LUCE– In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comune di Santa Luce promuove un’iniziativa pubblica in programma lunedì 25 novembre alle ore 17.30 presso la Sala Polivalente “Niccolini”.

L’evento, organizzato in collaborazione con lo sportello antiviolenza “Vanessa” della Pubblica Assistenza di Rosignano, vedrà la partecipazione della sindaca Giamila Carli, della sociologa Maria Rosa Cranchi e delle operatrici dello sportello. A rendere l’incontro ancora più significativo sarà un nuovo allestimento realizzato dalle dipendenti comunali, dalla Bottega della Salute e dall’associazione “Impara l’Arte e mettila da parte”, con il coinvolgimento delle scuole del territorio.

“L’allestimento nella Sala Polivalente “Niccolini” – dichiara la sindaca Giamila Carli – realizzato grazie all’impegno delle dipendenti comunali, della Bottega della Salute e dell’associazione Impara l’Arte e mettila da parte, rappresenta un invito a riflettere sul significato e sul peso della violenza di genere nella nostra società. Il 25 novembre non può più essere soltanto una data simbolica, ma deve trasformarsi in un punto di svolta per una comunità che si interroga e si impegna in prima persona. Sento forte il dovere di tradurre la riflessione in azione concreta: abbiamo la responsabilità morale e civica di gettare le basi per una vera educazione al rispetto tra le nuove generazioni. Solo attraverso l’esempio e l’educazione affettiva è possibile contrastare stereotipi, discriminazioni, violenze e prevaricazioni. Desidero che le nostre ragazze e i nostri ragazzi crescano in un contesto che riconosca pari dignità, pari ruoli e pari opportunità, consapevoli che una società più giusta nasce dal rispetto quotidiano: a scuola, in famiglia, nei luoghi di lavoro e nella vita pubblica. Solo insieme, traducendo le parole in azioni, possiamo costruire un futuro migliore per le donne e per l’intera comunità“.

L’Amministrazione comunale invita tutte le cittadine e tutti i cittadini a partecipare, per dare voce e forza a un messaggio che deve trasformarsi in un impegno condiviso da tutta la collettività. L’incontro si concluderà con alcune letture a cura della consigliera Manuela Candeo.

FOTO DI ARCHIVIO

