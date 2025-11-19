L’arte di educare: Montopoli rinnova l’appuntamento con “Impronte di Futuro”

Written by admin• 1:11 pm• Montopoli in Val d'Arno

MONTOPOLI IN VAL D’ARNO – In occasione della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, e dopo il successo della prima edizione, il Comune di Montopoli in Val d’Arno organizza un nuovo convegno dedicato al mondo dell’educazione. L’iniziativa riunirà insegnanti, educatrici, educatori, genitori, esperte, esperti e amministratrici e amministratori, con l’obiettivo di condividere esperienze, visioni e buone pratiche.

L’edizione di quest’anno, intitolata “Impronte di Futuro”, pone al centro il tema dell’arte di educare: una modalità di essere, fatta di gesti attenti, parole significative e scelte quotidiane che contribuiscono alla crescita dei bambini e delle bambine e promuovono una nuova consapevolezza negli adulti.

«La riflessione – spiega l’assessora all’Istruzione, Kendra Fiumanò – sarà incentrata sull’adultità e sui modelli educativi che caratterizzano la contemporaneità. Siamo orgogliose e felici di presentare il programma della seconda edizione. Grazie alla partecipazione di esperte qualificate, il convegno di novembre si conferma un appuntamento stabile all’interno del calendario delle iniziative educative. Un tema a cui teniamo profondamente, perché riteniamo che accompagnare la crescita non riguardi soltanto chi opera nel mondo della scuola, ma tutta la comunità. Perché, come amiamo ricordare: educare è un fatto collettivo e plurale».

L’appuntamento è fissato per sabato 22 novembre, nell’aula didattica del Bosco di Unicoop Firenze a Montopoli in Val d’Arno. Le registrazioni apriranno alle 8.30; alle ore 9 è previsto un contributo musicale della soprano Alessandra Marianelli, cui seguiranno i saluti istituzionali.

Dalle 9.30, interverranno:

Silvia Demozzi, professoressa associata di Pedagogia generale all'Università di Bologna, con la relazione "Educare nella contemporaneità";

Barbara Pagni, coordinatrice pedagogica zonale del Valdarno inferiore, con un intervento sul rapporto tra famiglie ed educazione;

, coordinatrice pedagogica zonale del Valdarno inferiore, con un intervento sul rapporto tra famiglie ed educazione; Maria Antonietta Nunnari, pedagogista e formatrice nell’ambito 0-6, che tratterà il tema “La cura di chi cura: educare al benessere”.

Seguiranno spazi dedicati a dibattiti, domande e riflessioni. Dopo la pausa, saranno presentati i servizi territoriali: Nido d’infanzia comunale Peter Pan (cooperativa Il Simbolo), Nido d’infanzia comunale Il Galeone Dorato (cooperativa Arnera), Spazio Gioco Il Gelsomino e Divino Amore.

Modererà l’incontro Barbara Frosini, coordinatrice pedagogica comunale di Montopoli in Val d’Arno.

«I contributi – conclude Barbara Frosini – ci permetteranno di approfondire il tema dell’educazione degli adulti, analizzando i modelli educativi attuali, la fatica dell’educare e le sfide e opportunità che ne derivano. Il sottotitolo del convegno, l’arte di educare, richiama la necessità di costruire relazioni inedite, originali e mai replicabili. Educare è una questione sociale, culturale e pubblica: i contesti educativi sono i luoghi che la società predispone per garantire quella cura e promozione dell’infanzia che consente alle comunità di essere e diventare società giuste e sostenibili».

