Scritto da admin• 10:01 am• Ponsacco, TOP NEWS HOME PAGE

PONSACCO – Squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 02.40 di domenica 14 aprile in Via Primo Maggio a Ponsacco per incidente stradale.



Un’auto ha urtato un muretto, ma non ci sono state altre persone coinvolte. Il personale dei Vigili del Fuoco ha provveduto alla messa in sicurezza dell’auto. Sul posto si sono recati i Carabinieri per i rilievi del sinistro.

Last modified: Aprile 14, 2024